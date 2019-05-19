Порошенко назвал свою главную обиду за время президентстваПолит.ру вчера в 14:33

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за все годы его пребывания у власти самой обидной для него оказалась невозможность установить мир на территории страны.

Порошенко назвал свою главную обиду за время президентства

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