Политика
Порошенко назвал свою главную обиду за время президентстваПолит.ру вчера в 14:33
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за все годы его пребывания у власти самой обидной для него оказалась невозможность установить мир на территории страны.
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Политика
Зеленский распустил Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады VIII созыва.
Обновлено в 04:01
Политика
Официальный сайт президента Украины обновили под Зеленского
После инаугурации Владимира Зеленского с официального сайта президента Украины убрали биографию бывшего главы государства Петра Порошенко и начали добавлять данные про нового лидера страны.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Политика
Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении
В Армении протестующие блокируют входы в здания судов страны, следуя призыву армянского премьер-министра Никола Пашиняна.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика
Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Максим Виторган расслабляется в компании актрисы Агнии Кузнецовой
В качестве места встречи был выбран загородный особняк Максима Виторгана, где высадился звездный «десант», включающий в свой состав Евгения Стычкина, Викторию Исакову, Анну Меликян и Агнию Кузнецову.
Обновлено в 05:22
Политика
Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке
По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации".
Обновлено в 03:07
Политика
С чем Путин поздравит Зеленского, рассказал Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин поздравит своего украинского коллегу Владимира Зеленского не с инаугурацией, а с первыми успехами по урегулированию в Донбассе и улучшении отношений двух стран.
Обновлено в 05:25
Политика
МИД КНР призвал Huawei судиться из-за отказа Google от сотрудничества
МИД Китая призвал компанию Huawei обращаться в суд из-за отказа от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России
Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Зеленский призвал украинцев возвращаться на Украину
Обновлено в 04:09
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из КНР из-за пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая.
Обновлено в 04:24
Общество
На памятнике Ленина в Екатеринбурге появились оскорбительные надписи
В Екатеринбурге на постаменте памятника Владимиру Ленину в центре города появились оскорбительные надписи.
Обновлено в 03:23
Энергетика
На крупном месторождении в Казахстане возобновили добычу нефти
На нефтегазовом месторождении Кашаган в Казахстане возобновили добычу нефти после планово-предупредительных работ, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.
Обновлено в 04:26
Музыка
Сергей Лазарев занял 3 место на «Евровидении-2019»
Российский певец Сергей Лазарев занял место, набрав 369 баллов. Победителем конкурса стал артист из Нидерландов.
Обновлено 18 мая в 19:03
Технологии
Правительственные хакеры из Китая взломали TeamViewer в 2016 году
По сообщениям немецкого издания Der Spiegel, китайские правительственные хакеры в 2016 году взломали компанию, стоящую за разработкой популярной программы для удаленного доступа — TeamViewer.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Елена Степаненко загнала Евгения Петросяна в долги
Из-за Елены Степаненко Евгений Петросян погряз в долгах. Об этом изданию «СтарХит» рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин.
Обновлено в 04:47
Политика
Социологи: россияне готовы выходить на митинги и протестовать
Группа социологов под руководством Сергея Белановского, которая предсказала проекты на Болотной площади, исследовала массовое сознание россиян и выяснила, что недовольство властью среди жителей страны растет настолько, что люди готовы протестовать на улицах.
Обновлено в 02:27
Транспорт
На КАД одну полосу движения перекроют на неделю
Между развязками с Московским и Таллинским шоссе на КАД полностью перекроют одну полосу движения.
Обновлено в 05:22
Общество
Из-за мощного циклона остались без света 25 муниципалитетов Приморья
Энергетики Приморского края восстанавливают электроснабжение 25 населенных пунктов Приморья, которые остались без электроснабжения из-за ливней и штормового ветра, вызванных мощным циклоном, прошедшим в крае.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Под Оренбургом убиты предприниматель, его супруга и водитель
Как сообщает региональное управление СК, 20 мая в частном жилом доме были найдены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 05:00
Футбол
Кроос продлил контракт с «Реалом»
Обновлено в 04:44
Здоровье
Борьбу с клещами усилят в регионе
Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов провел совещание по вопросам борьбы с клещами.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Автомобиль такси упал в яму с кипятком в Петербурге
Легковой автомобиль одной из служб такси угодил в яму с горячей водой, образовавшуюся из-за прорыва трубы во дворе дома №152, корпус 2, на Бухарестской улице Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:25
Общество
В Японии искусственный интеллект стали использовать для борьбы магазинными кражами
Токийская компания Earth Eyes совместно с корпорацией NTT East разработала систему видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта, которая позволит супермаркетам бороться с кражами.
Обновлено в 04:44
Авто
Skoda показала обновленный Superb на видео
Skoda опубликовала новый тизерный видеоролик обновленного Superb. Судя по нему, впервые модель получит вседорожную модификацию Scout.
Обновлено в 04:03