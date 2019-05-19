Политика
Порошенко назвал свой самый обидный провал за годы президентстваВзгляд.ру вчера в 12:47
Действующий президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к украинскому народу, в котором в частности признал, что за годы у власти допустил ошибки. В ряде сфер «успехи куда скромнее», говорится в обращении Порошенко, текст которого опубликован на сайте главы украинского государства.
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Политика
В Киеве началась инаугурация Зеленского
В Киеве началась инаугурация избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:01
Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Футбол
Самый дорогой игрок «Реала» требует миллионы за уход из клуба
Обновлено в 01:34
Музыка
Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»
Обновлено 18 мая в 19:03
Политика
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Гаджеты
Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei
Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Политика
Российский миллиардер опроверг причастность к австрийскому скандалу
Женщина, замешанная в австрийском коррупционном скандале, которую представили как Алену Макарову — племянницу российского олигарха Игоря Макарова, не имеет к нему никакого отношения и ему не знакома, заявил сам бизнесмен 19 мая через своих представителей журналу Forbes.
Обновлено вчера в 15:02
Наука
Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича»
Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире — «манускрипта Войнича» невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.
Обновлено 16 мая в 21:41
Политика
Владимир Зеленский назвал свою первую задачу на посту президента
Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в первую очередь намерен прекратить огонь в Донбассе.
Обновлено в 03:42
Политика
Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении
Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Неизвестные ранили ножом четырех посетителей кафе на юге Петербурга
Полиция Петербурга разыскивает неизвестных, напавших с ножом на четырех посетителей кафе на улице Салова во Фрунзенском районе.
Обновлено в 03:29
Политика
Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция
Обновлено в 02:01
Авто
Обновленный Bentley Bentayga превратили в премиальный танк
Напомним, что всего будет выпущено 15 экземпляров Bentley Bentayga Bengala, причем они будут делаться под определенного заказчика с индивидуальными кастомными компонентами.
Обновлено 18 мая в 19:07
Кино
Петиция о пересъемках финала «Игры престолов» набрала миллион подписей
Петиция, предлагающая телесети HBO снять заново финальный сезон популярного телесериала "Игра престолов" набрала более миллиона подписей.
Обновлено вчера в 03:24
Политика
Зеленский призвал правительство Украины уйти в отставку
Владимир Зеленский, в понедельник вступивший в должность президента Украины, предложил кабинету министров освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях; кроме того, он объявил о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 03:54
Экономика
Центробанк сообщил о росте зарплат в России
Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.
Обновлено вчера в 20:20
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Здоровье
Ученые рассказали о новом методе обнаружения рака кожи
Как рассказал РИА Новости главный дерматовенеролог департамента здравоохранения Москвы профессор Николай Потекаев, в медицине сейчас внедряется новый метод - паспорт кожи.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
В РФ создадут авиаполки, оснащенные новейшими истребителями Су-57
В Воздушно-космических силах России появятся авиационные полки, оснащенные самолетами пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства
Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.
Обновлено в 03:49
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Авто
Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
Обновлено вчера в 04:39
Политика
Перед инаугурацией Зеленского лестницу в Раду решили пропылесосить
На лестнице расстелили красную ковровую дорожку и решили ее пропылесосить.
Обновлено в 02:50
Экономика
Названы страны, куда россияне стали реже летать
Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено вчера в 05:20
Авто
Новый седан Nissan Sylphy представят в июле
Новый автомобиль выполнен с использованием фирменного языка дизайна Vmotion 2.0 и оснащен технологией Nissan Intelligent Mobility.
Обновлено вчера в 12:50