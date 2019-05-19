Политика
Порошенко назвал свой самый обидный провал за годы президентстваLenta.ru 14:53
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что самым обидным для него остается то, что он не смог установить мир в своей стране, сообщается на сайте действующего лидера государства.
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Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Политика
Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО
Экс-председатель РК добавил, что военные не получили команду от украинских властей.
Обновлено в 08:52
Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета
Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Теннис
Надаль обыграл Джоковича в финале турнира в Риме
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Вашингтон объявил Тегерану гибридную войну
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не хотел бы воевать с Тегераном.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав
Обновлено в 08:20
Музыка
Умер Нильда Фернандез
Вскоре музыкант взял псевдоним Нильда Фернандез, и его второй мини-альбом под этим псевдонимом, вышедший в 1987 году "Madrid, Madrid" стал визитной карточкой артиста и получил множество наград.
Обновлено в 15:04
Религия
Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.
Обновлено в 14:08
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Гаджеты
Google прекращает сотрудничество с Huawei
Ранее президент Трамп подписал указ, как официально утверждается, для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз.
Обновлено в 15:11
Происшествия
В Екатеринбурге иномарка повисла на крыше другой машины
Сегодня, 19 мая, в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Челюскинцев произошло необычное ДТП: водитель на BMW перелетел через газон и оказался на крыше другого автомобиля.
Обновлено в 09:07
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Политика
Саакашвили дал Зеленскому первый совет о России
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили дал совет избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 02:27
Политика
Пашинян призвал заблокировать все армянские суды
Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.
Обновлено в 12:53
Музыка
Омич хочет подать в суд на Олега Газманова
Как рассказывает Шаханин, он написал «Бессмертный полк» на стихи своего отца, снял клип и разместил его на YouTube ещё в 2017 году, а в апреле 2018-го вышла одноимённая песня Газманова.
Обновлено в 04:24
Культура
Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»
Почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в киноискусство на Каннском кинофестивале получил знаменитый французский актер Ален Делон.
Обновлено в 15:23
Происшествия
В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку
"В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 15:15
Футбол
Гол Попова принес «Ростову» победу над «Зенитом»
Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Ивелин Попов.
Обновлено в 13:54
Футбол
Семеду после первого тайма матча с «Эйбаром» был доставлен в больницу
Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду получил травму в гостевом матче заключительного 38-го тура Примеры с «Эйбаром».
Обновлено в 14:45
Общество
Украденный мост: В Киеве готовят к открытию архитектурное чудо. Фоторепортаж
Обновлено в 01:05
Происшествия
Bild: в Германии опрокинулся междугородний автобус
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе
Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Политика
Экс-советник Януковича намерен расследовать «преступления Порошенко»
Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намеревается подать в суд заявления о преступлениях действующего главы государства Петра Порошенко и его окружения.
Обновлено в 14:46
Происшествия
В Москве участник полумарафона умер после финиша
В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Политика
Президент Эстонии выступила против права голоса России в ПАСЕ
Эстонский президент Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 13:53
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Футбол
В ЦСКА появилась новая информация о травме Влашича
Инцидент произошел во время матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата", завершившегося со счетом 0:1, в пользу столичной команды.
Обновлено в 15:33