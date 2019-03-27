Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборахРБК вчера в 19:26

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Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.

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