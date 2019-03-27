Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборахРБК вчера в 19:26
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
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Когда у меня спрашивают, кто мой союзник, с кем я готов объединяться, мой союзник - украинский народ. Кто мой оппонент - единственный, и я не стесняюсь и открыто говорю, потому что другие боятся этого делать, мой оппонент - Путин.
— Петр Порошенко, президент УкраиныТАСС вчера в 18:22
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Порошенко о выборах президента Украины: мой единственный оппонент - Путин
Московский Комсомолецвчера в 18:34
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