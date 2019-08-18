Политика
Порошенко назвал «страхи» РоссииRT на русском вчера в 22:15
В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия». Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил данные слова Порошенко.
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Экономика
Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов
Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено 15 августа в 21:19
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы во время пребывания в шотландской резиденции.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
Дипломат рассказал о потере Украиной признаков государственности
17 августа бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко спрогнозировал потерю Киевом нескольких регионов помимо Крыма и Донбасса.
Обновлено в 00:22
Происшествия
11 человек погибли в результате взрыва в Афганистане
Обновлено в 02:23
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Единоборства
Нейт Диас одержал победу над Петтисом на UFC 241
Американский боец смешанного стиля Нейт Диас, выступающий в полусреднем весе, победил соотечественника Энтони Петтиса на турнире UFC 242.
Обновлено в 01:38
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
Задержан водитель въехавшего в стену автобуса в Перми
Обновлено в 02:41
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Музыка
Александр Маршал поседел из-за поступка певца Носкова
Николай Носков, бывший коллега Маршала по группе «Парк Горького», в свое время вернулся из Америки в Россию в одночасье, никого не предупредив.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет
Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:16
Общество
Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 20:30
Игры
Моддер добавил в Skyrim разрушаемые объекты
Обновлено в 03:27
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие
Хохма на Висле: польские танкисты опозорились, «воюя с русскими»
На кадрах ролика видно, как танкист безуспешно «газует», пытаясь выехать из ямы, а когда взбаламученная вода через люк начинает заливать танк, то солдат брезгливо морщится, словно боясь запачкать белоснежный костюм.
Обновлено в 02:26
Общество
Минздрав России предложил штрафовать за перекуры на работе
Калькулятор позволит рассчитать также размер сокращения заработной платы в зависимости от количества перекуров и потраченного на них времени, а также экономическую выгоду при отказе от курения сотрудников,говорится в тексте документа.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Украина экстрадировала в Израиль беглого наркобарона
Украинские власти экстрадировали в Израиль наркобарона Амоса Дов Сильвера, который имеет как американское, так и израильское гражданство.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля
В Одессе правоохранительные органы задержали владельца отеля "Токио Стар", где произошел пожар, Вадима Черного, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 20:13
Общество
Жителей Сочи предупредили об эвакуации из-за шторма
Обновлено 16 августа в 16:16
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Отчет о правонарушениях украинских военных в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 22:11
Футбол
Олег Иванов: «После удаления Уциева „Ахмат“ сплотился»
Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал итог матча 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Грозненцы играли с 7-й минуты в меньшинстве после удаления Ризвана Уциева.
Обновлено в 03:02
Хоккей
Иван Барбашёв привёз Кубок Стэнли в Москву
Обновлено вчера в 04:41
Армия и оружие
National Interest оценил развитие российского флота
В качестве примера кораблей, определяющих новый облик российского флота, издание упоминает модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", на вооружении которого стоят 30- и 76-миллиметровые артустановки, батареи небольших ракет класса "земля-воздух" и противокорабельные ракеты "Уран".
Обновлено вчера в 23:16
Футбол
Эдинсон Кавани продолжит карьеру в МЛС
Обновлено в 03:04
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46