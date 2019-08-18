Политика

Порошенко назвал «страхи» РоссииRT на русском вчера в 22:15

В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия». Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил данные слова Порошенко.
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Политолог оценил слова Порошенко о «страхах» России

RT на русском03:44

Порошенко назвал «крупнейшую угрозу» для российской «агрессии»

URA.Ruвчера в 19:29

Порошенко рассказал о «страхах» России

Известиявчера в 19:08

Порошенко перечислил страхи России

Газета.Ruвчера в 19:50

Порошенко назвал три вещи, которые «пугают» Россию

РЕН ТВвчера в 20:10

Порошенко назвал главные страхи России

РБКвчера в 20:16

Порошенко рассказал о «страхах» России

РИА Новостивчера в 17:55
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Экономика

Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов

Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено 15 августа в 21:19
Шоу-бизнес

Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы

Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы во время пребывания в шотландской резиденции.
Обновлено вчера в 13:47
Политика

Дипломат рассказал о потере Украиной признаков государственности

17 августа бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко спрогнозировал потерю Киевом нескольких регионов помимо Крыма и Донбасса.
Обновлено в 00:22
Происшествия

11 человек погибли в результате взрыва в Афганистане

Обновлено в 02:23
Происшествия

В Москве автобус с туристами врезался в столб, 14 человек пострадали

Обновлено в 03:29
Теннис

Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Единоборства

Нейт Диас одержал победу над Петтисом на UFC 241

Американский боец смешанного стиля Нейт Диас, выступающий в полусреднем весе, победил соотечественника Энтони Петтиса на турнире UFC 242.
Обновлено в 01:38
Футбол

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»

Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

Задержан водитель въехавшего в стену автобуса в Перми

Обновлено в 02:41
Здоровье

В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Музыка

Александр Маршал поседел из-за поступка певца Носкова

Николай Носков, бывший коллега Маршала по группе «Парк Горького», в свое время вернулся из Америки в Россию в одночасье, никого не предупредив.
Обновлено вчера в 07:45
Политика

Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет

Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:16
Общество

Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 20:30
Игры

Моддер добавил в Skyrim разрушаемые объекты

Обновлено в 03:27
Общество

Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением

Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Футбол

Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе

Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие

Хохма на Висле: польские танкисты опозорились, «воюя с русскими»

На кадрах ролика видно, как танкист безуспешно «газует», пытаясь выехать из ямы, а когда взбаламученная вода через люк начинает заливать танк, то солдат брезгливо морщится, словно боясь запачкать белоснежный костюм.
Обновлено в 02:26
Общество

Минздрав России предложил штрафовать за перекуры на работе

Калькулятор позволит рассчитать также размер сокращения заработной платы в зависимости от количества перекуров и потраченного на них времени, а также экономическую выгоду при отказе от курения сотрудников,говорится в тексте документа.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Украина экстрадировала в Израиль беглого наркобарона

Украинские власти экстрадировали в Израиль наркобарона Амоса Дов Сильвера, который имеет как американское, так и израильское гражданство.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля

В Одессе правоохранительные органы задержали владельца отеля "Токио Стар", где произошел пожар, Вадима Черного, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 20:13
Общество

Жителей Сочи предупредили об эвакуации из-за шторма

Обновлено 16 августа в 16:16
Киберспорт

Virtus.pro вышла в верхнюю сетку плей-офф The International 2019

Обновлено в 03:23
Армия и оружие

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

Отчет о правонарушениях украинских военных в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 22:11
Футбол

Олег Иванов: «После удаления Уциева „Ахмат“ сплотился»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал итог матча 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Грозненцы играли с 7-й минуты в меньшинстве после удаления Ризвана Уциева.
Обновлено в 03:02
Хоккей

Иван Барбашёв привёз Кубок Стэнли в Москву

Обновлено вчера в 04:41
Армия и оружие

National Interest оценил развитие российского флота

В качестве примера кораблей, определяющих новый облик российского флота, издание упоминает модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", на вооружении которого стоят 30- и 76-миллиметровые артустановки, батареи небольших ракет класса "земля-воздух" и противокорабельные ракеты "Уран".
Обновлено вчера в 23:16
Футбол

Эдинсон Кавани продолжит карьеру в МЛС

Обновлено в 03:04
Наука

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия

Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП

Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
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