Политика
Порошенко назвал «страхи» РоссииRT на русском вчера в 22:15
В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия». Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил данные слова Порошенко.
Читать в источнике
Оценить92
Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации.
— Петр Порошенко, украинский политикURA.Ru вчера в 19:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:00, Ашберн
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено 16 августа в 02:33
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Президент Сербии пригласил Шойгу в Белград
Сербский лидер Александр Вучич пригласил главу российского Минобороны Сергея Шойгу посетить Белград, чтобы оценить развитие армии.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Дагестане при падении автомобиля в обрыв погиб ребенок
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Депутат Рады заявил об умышленном уничтожении производства на Украине
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Гендиректор «Зенита»: «Может быть, москвичам вообще нас не судить»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после скандального матча 6-го тура РПЛ с «Ахматом» высказался о судействе.
Обновлено вчера в 16:40
Гаджеты
Разработчики закрыли проект модульных умных часов BLOCKS
Разработчики проекта модульных умных часов BLOCKS заявили о его закрытии в связи с банкротством компании, сообщает Engadget.
Обновлено вчера в 11:43
Авто
Выпуск легендарной «Волги» могут возобновить
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Мародеры по частям растаскивают севший в кукурузном поле самолет
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено вчера в 21:43
Единоборства
Диас победил Петтиса на UFC 241
Завершился один из главных боёв турнира UFC 241 в Анахайме (США), в котором встречались звёздные представители полусреднего веса Нэйт Диас и Энтони Петтис.
Обновлено в 00:35
Гаджеты
Запущен первый игровой тест Remnant: From the Ashes на «максималках»
Обновлено вчера в 23:51
Авто
Volkswagen начал прием заказов на кроссовер T-Roc R
Компания Volkswagen объявила о приеме заказов на свой новый «заряженный» кроссовер T-Roc R. Новинка стала доступна на европейском авторынке.
Обновлено вчера в 07:56
Музыка
Симфонический оркестр Ленобласти выступит в карельском парке Рускеала
На субботнем "Настроении" выступит Симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический". В составе оркестра - яркие музыканты-виртуозы.
Обновлено вчера в 10:21
Общество
Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона
Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.
Обновлено 16 августа в 07:43
Политика
Министр финансов Аргентины подал в отставку
Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Обновлено вчера в 18:26
Технологии
YouTube Originals станет доступен всем — бесплатно
Начиная с 24 сентября, контент YouTube Originals можно будет смотреть бесплатно.
Обновлено вчера в 08:07
Шоу-бизнес
«Первым был петух»: Лиза Галкина ответила на вопрос о яйце и курице
На сей раз философски настроенная девочка порассуждала о том, что появилось раньше – яйцо или курица. Видео выложил в Instagram ее папа.
Обновлено вчера в 09:24
Финансы
Почему Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия продолжает планомерно снижать свои вложения в американские облигации. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США.
Обновлено 16 августа в 10:48
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено вчера в 03:11
Культура
Валерия Гергиева холодно приняли в Австрии
Как стало известно в субботу, 17 августа, выступление художественного руководителя Мариинского театра Петербурга Валерия Гергиева на Зальцбургском фестивале в Австрии получило прохладные отзывы критиков.
Обновлено вчера в 09:41
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено вчера в 12:58
Наука
Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера
Результаты исследования раскрывают простой молекулярный механизм развития болезни Альцгеймера, связанный непосредственно с влиянием «Австралийской» мутации на структурно-динамические свойства мембранного сегмента белка APР.
Обновлено 15 августа в 05:58
Армия и оружие
Эти четыре страны НАТО Россия захватит в первую очередь
Обновлено 15 августа в 06:36
Космос
Компания Virgin Galactic показала новый космопорт
Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
Обновлено 15 августа в 13:33
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Уголовное дело Кирилла Жукова завершил Следственный комитет
Напомним, что в Следственном комитете уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти на акции 27 июля объединены в одно производство.
Обновлено в 00:14