Политика

Порошенко назвал «страхи» РоссииRT на русском вчера в 22:15

В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия». Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил данные слова Порошенко.
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Петр Порошенко
Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации.
— Петр Порошенко, украинский политикURA.Ru вчера в 19:10

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Порошенко назвал «крупнейшую угрозу» для российской «агрессии»

URA.Ruвчера в 19:29

Порошенко назвал три вещи, которые «пугают» Россию

РЕН ТВвчера в 20:10

Порошенко назвал главные страхи России

РБКвчера в 20:16

Порошенко перечислил страхи России

Газета.Ruвчера в 19:50

Порошенко назвал «страхи» России

RT на русскомвчера в 22:15

Порошенко рассказал о «страхах» России

Известиявчера в 19:08

Порошенко рассказал, чего «боится» Россия

РИА Новостивчера в 17:55
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Энергетика

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено 16 августа в 02:33
Политика

В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit

Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Политика

В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции

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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане

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Политика

Президент Сербии пригласил Шойгу в Белград

Сербский лидер Александр Вучич пригласил главу российского Минобороны Сергея Шойгу посетить Белград, чтобы оценить развитие армии.
Обновлено в 00:08
Происшествия

В Дагестане при падении автомобиля в обрыв погиб ребенок

Обновлено вчера в 20:35
Политика

Депутат Рады заявил об умышленном уничтожении производства на Украине

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Футбол

Гендиректор «Зенита»: «Может быть, москвичам вообще нас не судить»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после скандального матча 6-го тура РПЛ с «Ахматом» высказался о судействе.
Обновлено вчера в 16:40
Гаджеты

Разработчики закрыли проект модульных умных часов BLOCKS

Разработчики проекта модульных умных часов BLOCKS заявили о его закрытии в связи с банкротством компании, сообщает Engadget.
Обновлено вчера в 11:43
Авто

Выпуск легендарной «Волги» могут возобновить

Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

Мародеры по частям растаскивают севший в кукурузном поле самолет

Обновлено вчера в 07:03
Происшествия

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек

В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено вчера в 21:43
Единоборства

Диас победил Петтиса на UFC 241

Завершился один из главных боёв турнира UFC 241 в Анахайме (США), в котором встречались звёздные представители полусреднего веса Нэйт Диас и Энтони Петтис.
Обновлено в 00:35
Гаджеты

Запущен первый игровой тест Remnant: From the Ashes на «максималках»

Обновлено вчера в 23:51
Авто

Volkswagen начал прием заказов на кроссовер T-Roc R

Компания Volkswagen объявила о приеме заказов на свой новый «заряженный» кроссовер T-Roc R. Новинка стала доступна на европейском авторынке.
Обновлено вчера в 07:56
Музыка

Симфонический оркестр Ленобласти выступит в карельском парке Рускеала

На субботнем "Настроении" выступит Симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический". В составе оркестра - яркие музыканты-виртуозы.
Обновлено вчера в 10:21
Общество

Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона

Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.
Обновлено 16 августа в 07:43
Политика

Министр финансов Аргентины подал в отставку

Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Обновлено вчера в 18:26
Технологии

YouTube Originals станет доступен всем — бесплатно

Начиная с 24 сентября, контент YouTube Originals можно будет смотреть бесплатно.
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Шоу-бизнес

«Первым был петух»: Лиза Галкина ответила на вопрос о яйце и курице

На сей раз философски настроенная девочка порассуждала о том, что появилось раньше – яйцо или курица. Видео выложил в Instagram ее папа.
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Финансы

Почему Россия сокращает вложения в госдолг США

Россия продолжает планомерно снижать свои вложения в американские облигации. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США.
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Наука

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

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Культура

Валерия Гергиева холодно приняли в Австрии

Как стало известно в субботу, 17 августа, выступление художественного руководителя Мариинского театра Петербурга Валерия Гергиева на Зальцбургском фестивале в Австрии получило прохладные отзывы критиков.
Обновлено вчера в 09:41
Единоборства

Российская команда победила в «Танковом биатлоне»

Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено вчера в 12:58
Наука

Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера

Результаты исследования раскрывают простой молекулярный механизм развития болезни Альцгеймера, связанный непосредственно с влиянием «Австралийской» мутации на структурно-динамические свойства мембранного сегмента белка APР.
Обновлено 15 августа в 05:58
Армия и оружие

Эти четыре страны НАТО Россия захватит в первую очередь

Обновлено 15 августа в 06:36
Космос

Компания Virgin Galactic показала новый космопорт

Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
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Здоровье

В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Уголовное дело Кирилла Жукова завершил Следственный комитет

Напомним, что в Следственном комитете уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти на акции 27 июля объединены в одно производство.
Обновлено в 00:14
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