Политика
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "объединительный собор" церкви в стране может пройти в середине декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 21:25
Оценить
с чего всё началось
«Могу сказать, что он будет в середине декабря, а может, и в первой половине декабря», – приводятся слова Порошенко в сообщении на сайте президента Украины.Взгляд.ру03:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 04:19, Ашберн
Политика
Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший
Обновлено в 03:55
Политика
Песков: Путин и Трамп поздоровались на саммите G20
Трамп, в свою очередь, выразил надежду на то, что сможет встретиться с Путиным в будущем, когда ситуация, связанная с событиями в Керченском проливе будет урегулирована.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Минобороны показало испытания новой ракеты системы ПРО
Минобороны России опубликовало видео испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане.
Обновлено в 04:02
Политика
На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады
Обновлено в 03:54
Политика
Финский журналист обвинил россиян в «отоплении квартир без надобности»
Журналист из Финляндии Юсси Конттинен опубликовал в газете Helsingin Sanomat материал, в котором рассказал, что россияне потребляют чрезмерно много энергии, а также не замечают проблему глобального потепления, передает ФАН.
Обновлено в 04:01
Политика
Путин поздравил коллектив ЦАГИ со 100-летием института
Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) со 100-летием со дня основания.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
Северокорейский солдат перебежал в Южную Корею
Обновлено в 03:57
Политика
Киев разрабатывает процедуру доступа иностранных журналистов в Крым
Министерство информационной политики Украины начало разрабатывать процедуру, позволяющую иностранным журналистам посещать Крым на время действия военного положения в ряде регионов страны.
Обновлено в 04:12
Политика
Госдеп указал на нарушения при проведении выборов в Грузии
Государственный департамент США поздравил Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах в Грузии, указав при этом на нарушения при проведении голосования.
Обновлено в 03:45
Политика
Пекин призвал Токио ускорить диалог по вопросам торговли
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи на полях G20 в Аргентине призвал премьер-министра Японии Синдзо Абэ ускорить переговорный процесс и прийти к договоренностям по Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП, RCEP) и трехстороннему соглашению о свободной торговле с Южной Кореей, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Обновлено в 03:39
Политика
Климкин пригрозил закрыть порты Украины для российских судов
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что власти страны могут закрыть ряд украинских портов для российских судов.
Обновлено в 02:38
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Саудовской Аравии дело Хашукджи и Йемен
Госсекретарь США Майк Помпео провел в пятницу встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, стороны обсудили конфликт в Йемене и расследование смерти журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил госдеп в пятницу.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
Минобороны РФ: НАТО стягивает силы к границам России под видом учений
Обновлено в 03:40
Политика
Европарламент хочет приостановить соглашение о партнерстве с Россией
Европарламент предложил рассмотреть приостановку действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией, передает ТАСС.
Обновлено в 04:14
Политика
Эксперт оценил предложение депутата Рады не пускать на Украину российских женщин
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько оценил предложение украинского политика Андрея Тетерука запретить въезд на территорию Украины российским женщинам.
Обновлено в 04:12