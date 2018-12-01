Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "объединительный собор" церкви в стране может пройти в середине декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Политика Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.

Политика Политика Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет.

Политика Политика Отмененная ранее встреча Меркель и Трампа на G20 состоится в субботу Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа на полях G20, отмененная в пятницу из-за опоздания главы германского правительства, состоится в субботу, заявили РИА Новости в кабмине ФРГ.

Политика Политика На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады

Политика Политика В Раде хотят запретить въезд на Украину российским женщинам Михаил Федотов попросил уполномоченного Верховной рады Украины Людмилу Денисову повлиять на ограничения на въезд в страну российским мужчинам.

Политика Политика Парламент ДНР утвердил нового премьер-министра Народный совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) единогласно утвердил нового премьер-министра.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео испытания модернизированной ракеты системы ПРО Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видео испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.

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Политика Политика Путин поздравил коллектив ЦАГИ со 100-летием института Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) со 100-летием со дня основания.