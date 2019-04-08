Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным украинцемНациональная служба новостей 00:39
Президент Украины Пётр Порошенко считает себя русскоязычным украинцем. Как сообщает ТАСС, чтобы доказать свою правоту, он выразил готовность написать диктант или сочинение. Украинский лидер обратился к жителям востока страны, подчеркнув, что никто не намерен отбирать у них право говорить по-русски.
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Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция, мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК вчера в 17:29
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