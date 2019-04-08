Порошенко назвал себя русскоязычным украинцемНациональная служба новостей 00:39

Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция, мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке.

Президент Украины Пётр Порошенко считает себя русскоязычным украинцем. Как сообщает ТАСС, чтобы доказать свою правоту, он выразил готовность написать диктант или сочинение. Украинский лидер обратился к жителям востока страны, подчеркнув, что никто не намерен отбирать у них право говорить по-русски.

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