Порошенко назвал себя русскоязычным человекомРИА Новости 17:30

Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция, мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком. Обратившись к избирателям востока Украины, он подчеркнул, что никто не будет посягать на их право общаться на русском языке.

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