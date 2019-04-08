Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человекомРИА Новости 17:30

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком. Обратившись к избирателям востока Украины, он подчеркнул, что никто не будет посягать на их право общаться на русском языке.
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Петр Порошенко
Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция, мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК 17:29

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РИА Новости17:30

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РБК17:29

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Интерфакс17:02

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

RT на русском17:33
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