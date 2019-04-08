Порошенко назвал себя русскоязычным человекомИнтерфакс вчера в 17:02

Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция, мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.

Энергетика Стоимость нефти марки Brent превысила $70 за баррель Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали выше на 0,44%, достигнув $70,65 за баррель.

Происшествия В Красноярске закрыли подпольные мастерские по изготовлению оружия Подпольные мастерские по изготовлению оружия обнаружены и закрыты в Красноярске.

Политика Иран объявил армию США террористической организацией Высший совет национальной безопасности Ирана внес в свой список террористических организаций Вооруженные силы США, сообщает телеканал "Пресс ТВ".

Общество Исследование показало, как россияне пытаются помочь природе Граждане России экономят воду, но не готовы бороться за чистый воздух, свидетельствуют данные исследования, проведённого Всемирным фондом дикой природы (WWF) России в ходе природоохранной акции "Час Земли".

Экономика Начальная цена лота на крабовых аукционах составит 300-400 млн рублей Ранее Шестаков сообщал о том, что Росрыболовство оценивает в 50 млрд рублей объем инвестиций, которые поступят в бюджет России в рамках исполнения победителями аукционов по добыче крабов обязательств по строительству судов-краболовов.

Шоу-бизнес Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.

Авто Внедорожник-купе Haval F7x за миллион рублей выйдет на рынок 12 апреля Компания Great Wall объявила дату старта продаж нового кросс-купе Haval F7x. Новинку можно будет заказать 12 апреля текущего года.

Происшествия Прокуратура назвала основную причину авиакатастроф в России Ненадлежащий уровень подготовки пилотов стал основной причиной произошедших в 2018 году авиакатастроф в России.

Общество Число браков в России снизилось до минимума с начала века По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.

Происшествия Мужчину насмерть сбила иномарка возле плотины в Челябинске Мужчина погиб под колесами автомобиля в Челябинске. Инцидент произошел утром 9 апреля недалеко от плотины.

Шоу-бизнес В Сети появилось видео с репетиций нового шоу Пугачевой Певица со всей ответственностью готовится к концерту. Некоторое время назад в Сети появился видеоролик с репетиции масштабного турне.

Экономика МТС начала переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru Крупнейший оператор сотовой связи в России МТС ведет переговоры о покупке лидера в сегменте онлайн-кинотеатров — ivi.ru, рассказали РБК два источника на телекоммуникационном рынке, топ-менеджер одного из видеосервисов, а также источник на венчурном рынке.

Политика Климкина возмутила позиция главы Совета Европы по России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что желание генсека Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда вернуть России право голоса в организации не выдерживает критики.

Происшествия Следовавший из Москвы в Новосибирск самолёт вынужденно сел в Уфе Самолёт, следовавший из Москвы в Новосибирск, вынужденно сел в Уфе в связи с плохим самочувствием пассажира.

Кино Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Происшествия Хабаровский экс-губернатор Ишаев возместил ущерб в 5,7 млн рублей Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев возместил вмененный ему ущерб по уголовному делу о мошенничестве на сумму в 5,7 млн рублей, заявил его адвокат Павел Зайцев.

Наука Содержащийся в перце капсаицин может замедлять развитие рака легких Во время экспериментов с генетически модифицированными мышами - носителями клеток рака легких, ученые использовали капсаицин, содержащийся в различных видах стручкового перца.

Армия и оружие В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35 Египет и другие страны, которые планируют закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).