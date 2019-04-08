Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человекомИнтерфакс 17:02
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
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Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция, мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК 17:29
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