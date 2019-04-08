Порошенко назвал себя русскоязычным человекомИнтерфакс 17:02

Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция, мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.

Общество Актриса Эллисон Мэк признала, что вербовала женщин в секс-культ Мэк за деньги заманивала в секту женщин, которых потом эксплуатировали в качестве секс-рабынь.

Политика В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников "В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Происшествия Макгрегор подрался в баре в Ирландии Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.

Экономика Главе Twitter заплатили за год работы 140 центов Глава социальной сети Twitter Джек Дорси получил $1,4 в качестве заработной платы за 2018 год, пишет Bloomberg.

Финансы Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.

Общество Животных из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустят на волю Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что было принято принципиальное решение выпустить всех животных из «китовой тюрьмы», но это не означает, что стоит открыть все вольеры в один момент.

Общество Рязанцев предупредили о фальсифицированной икре Рязанцев предупредили о фальсифицированной икре. Об этом информирует сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Политика Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Общество Новые правила по охране труда вступили в силу в России Правила по охране труда при выполнении работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту промышленного транспорта вступили в силу 9 апреля.

Экономика Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».

Политика Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.

Экономика Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.

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Гаджеты Samsung Galaxy Note 10 может быть выпущен в четырёх модификациях В прошлом южнокорейский разработчик выпускал по два новых устройства серии Galaxy S, но в 2019 году было представлено сразу четыре новых аппарата: Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+ и Galaxy S10 5G.

Политика Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко Жена действующего украинского лидера Петра Порошенко Марина родилась вовсе не в Киеве, как гласит официальная информация на сайте президента Украины.

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Общество В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Происшествия В Приморье солдат подорвался на мине В Приморье на военном полигоне, расположенном близ села Сергеевка, погиб военнослужащий срочной службы, призванный из Башкирии.