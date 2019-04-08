Порошенко назвал себя русскоязычнымИзвестия вчера в 18:14

Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция, мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке.

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным. Об этом он рассказал в понедельник, 8 апреля, в эфире телеканала ICTV.

Политика Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.

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