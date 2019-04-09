Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человекомИнтерфакс вчера в 17:02
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Читать в источнике
Оценить278
Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция, мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК вчера в 17:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Экономика
Число мигрантов в России достигло исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Генпрокуратура обнародовала объем хищений в «Роскосмосе» и «Ростехе»
Более 1,6 миллиарда рублей были похищены на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха».
Обновлено в 01:29
Политика
Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта
С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Экономика
Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Транспорт
«Автодор» повысит стоимость проезда по платным дорогам
Стоимость проезда «Автодор» пока не раскрыл – цены станут известны 15 апреля, пишет РБК.
Обновлено вчера в 08:49
Гаджеты
Флагманский смартфон OnePlus 7 показали в защитном чехле
В сети показали рендеры нового флагмана OnePlus 7, который до сих пор не анонсирован производителем.
Обновлено в 03:07
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» шокирован результативностью Кучерова в НХЛ
Форвард "Тампы" установил новый рекорд по результативности в одной "регулярке" среди российских хоккеистов, улучшив достижение другого знаменитого представителя России в НХЛ Александра Могильного.
Обновлено в 02:17
Политика
Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня
Обновлено в 03:17
Авто
Кроссовер JAC S3 получил дизайн в стиле нового Hyundai Santa Fe 2019
В движение новый JAC S3 приводится 1,5-литровым 116-сильным атмосферным агрегатом, работающим в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией или вариатором CVT.
Обновлено в 02:31
Политика
США пригрозили Европе новыми пошлинами
В заявлении подчеркивается, что Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно уведомляла ЕС о том, что на США оказывает негативное влияние субсидирование Европой французской Airbus.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Житель Приангарья убил свою супругу за то, что она его «запилила»
Следователи выяснили, что убийство было спланированным и произошло 3 апреля 2019 года в лесном массиве на территории Братского района, куда мужчина привёз ничего не подозревавшую жену.
Обновлено в 03:41
Политика
В Раде появилось межфракционное объединение в поддержку Зеленского
В Верховной раде появилось межфракционное объединение "За следующего президента Украины Зеленского В. А.". О его создании объявил спикер Рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:17
Транспорт
Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса
Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Шоу-бизнес
Кети Топурия вернулась к Гуфу, сообщили СМИ
"Кети и Гуф снова много времени проводят вместе", - говорится в публикации.
Обновлено вчера в 10:36
Армия и оружие
Минобороны защитит россиян от комаров
Специалисты Минобороны РФ разработали модель подворотничка, которая может повысить боеспособность вооружённых сил, стало известно News.ru.
Обновлено в 01:14
Общество
Снег с улиц Челябинска складировали на берегу озера
В Челябинске снег, вывезенный с улиц мегаполиса, складировали на берегу Первого озера.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Суд проведет первое заседание по существу по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Самолет экстренно сел в Уфе из-за приступа у пассажирки
Обновлено в 01:51
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие
Украина создала ракеты дальностью до 1 тыс. километров — Порошенко
Украина обладает ракетами, способными нести 150 кг боевой нагрузки на расстояние до 1 тыс. километров, заявил президент Украины Пётр Порошенко 8 апреля в эфире телеканала ICTV.
Обновлено в 03:34
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Политика
Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России
Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Депутат от БПП набросился на члена избирательного штаба Зеленского
Член фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна стал инициатором очередной драки - в этот раз с представителем команды победителя первого тура президентских выборов Святославом Юрашем Парламентарий приехал на телеканал ZIK после эфира, посвящённого второму туру выборов, на котором выступал сторонник фаворита президентской гонки.
Обновлено в 03:23
Наука
В национальном заповеднике во Флориде поймали питона-рекордсмена
По данным Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC), бирманские питоны, пойманные во Флориде, часто имеют длину от 1,8 до трех метров, в то время как в родной среде обитания могут вырастать и до значительно больших размеров.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу
Бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что сейчас работает совместно с правительством США, чтобы «посеять раздор» в армии Венесуэлы.
Обновлено вчера в 19:20