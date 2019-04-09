Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человекомИнтерфакс вчера в 17:02

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
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Петр Порошенко
Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция, мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК вчера в 17:29

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Петр Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Известиявчера в 22:46

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Газета.Ruвчера в 17:55

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Интерфаксвчера в 17:02

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

РИА Новостивчера в 17:30

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

РБКвчера в 17:29

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

RT на русскомвчера в 17:33

Порошенко объявил себя русскоязычным человеком

ТАССвчера в 16:43
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Экономика

Число мигрантов в России достигло исторического минимума

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
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Генпрокуратура обнародовала объем хищений в «Роскосмосе» и «Ростехе»

Более 1,6 миллиарда рублей были похищены на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха».
Обновлено в 01:29
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Лидер Rammstein ответил на вопрос про отношения со Светланой Лободой

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Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта

С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
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Более 30 самолетов и вертолетов ЧФ подняли по учебной тревоге

Обновлено в 03:16
Экономика

Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России

Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Транспорт

«Автодор» повысит стоимость проезда по платным дорогам

Стоимость проезда «Автодор» пока не раскрыл – цены станут известны 15 апреля, пишет РБК.
Обновлено вчера в 08:49
Гаджеты

Флагманский смартфон OnePlus 7 показали в защитном чехле

В сети показали рендеры нового флагмана OnePlus 7, который до сих пор не анонсирован производителем.
Обновлено в 03:07
Хоккей

Форвард «Питтсбурга» шокирован результативностью Кучерова в НХЛ

Форвард "Тампы" установил новый рекорд по результативности в одной "регулярке" среди российских хоккеистов, улучшив достижение другого знаменитого представителя России в НХЛ Александра Могильного.
Обновлено в 02:17
Политика

Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

Обновлено в 03:17
Авто

Кроссовер JAC S3 получил дизайн в стиле нового Hyundai Santa Fe 2019

В движение новый JAC S3 приводится 1,5-литровым 116-сильным атмосферным агрегатом, работающим в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией или вариатором CVT.
Обновлено в 02:31
Политика

США пригрозили Европе новыми пошлинами

В заявлении подчеркивается, что Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно уведомляла ЕС о том, что на США оказывает негативное влияние субсидирование Европой французской Airbus.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Житель Приангарья убил свою супругу за то, что она его «запилила»

Следователи выяснили, что убийство было спланированным и произошло 3 апреля 2019 года в лесном массиве на территории Братского района, куда мужчина привёз ничего не подозревавшую жену.
Обновлено в 03:41
Политика

В Раде появилось межфракционное объединение в поддержку Зеленского

В Верховной раде появилось межфракционное объединение "За следующего президента Украины Зеленского В. А.". О его создании объявил спикер Рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:17
Транспорт

Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса

Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Шоу-бизнес

Кети Топурия вернулась к Гуфу, сообщили СМИ

"Кети и Гуф снова много времени проводят вместе", - говорится в публикации.
Обновлено вчера в 10:36
Армия и оружие

Минобороны защитит россиян от комаров

Специалисты Минобороны РФ разработали модель подворотничка, которая может повысить боеспособность вооружённых сил, стало известно News.ru.
Обновлено в 01:14
Общество

Снег с улиц Челябинска складировали на берегу озера

В Челябинске снег, вывезенный с улиц мегаполиса, складировали на берегу Первого озера.
Обновлено в 03:43
Кино

Коллеги, друзья и поклонники простятся сегодня с Георгием Данелией

Обновлено в 00:15
Происшествия

Суд проведет первое заседание по существу по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Самолет экстренно сел в Уфе из-за приступа у пассажирки

Обновлено в 01:51
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено в 03:55
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено вчера в 16:35
Политика

Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие

Украина создала ракеты дальностью до 1 тыс. километров — Порошенко

Украина обладает ракетами, способными нести 150 кг боевой нагрузки на расстояние до 1 тыс. километров, заявил президент Украины Пётр Порошенко 8 апреля в эфире телеканала ICTV.
Обновлено в 03:34
Политика

В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35

Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Политика

Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России

Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42
Политика

Депутат от БПП набросился на члена избирательного штаба Зеленского

Член фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна стал инициатором очередной драки - в этот раз с представителем команды победителя первого тура президентских выборов Святославом Юрашем Парламентарий приехал на телеканал ZIK после эфира, посвящённого второму туру выборов, на котором выступал сторонник фаворита президентской гонки.
Обновлено в 03:23
Наука

В национальном заповеднике во Флориде поймали питона-рекордсмена

По данным Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC), бирманские питоны, пойманные во Флориде, часто имеют длину от 1,8 до трех метров, в то время как в родной среде обитания могут вырастать и до значительно больших размеров.
Обновлено вчера в 11:58
Политика

Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу

Бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что сейчас работает совместно с правительством США, чтобы «посеять раздор» в армии Венесуэлы.
Обновлено вчера в 19:20
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