Порошенко назвал самое обидное для себя за годы президентстваRT на русском 12:23

Покидающий свой пост президент Украины Пётр Порошенко заявил, что самым обидным для него остаётся то, что он не смог установить мир в своей стране.

Порошенко назвал самое обидное для себя за годы президентства

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