Политика

Порошенко назвал резолюции ООН по Крыму «сигналом» для РФ
REGNUM
вчера в 11:53

«Четким сигналом» для Российской Федерации является принятие в Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций (ООН) резолюции по Крыму. Об этом написал президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Facebook.
REGNUMвчера в 11:53

Подробнее о событии

Порошенко увидел в резолюциях ООН сигнал для России

Lenta.ruвчера в 16:56

Порошенко увидел в резолюциях ООН по Крыму «четкий сигнал» для России

РБКвчера в 15:19

Порошенко увидел в резолюциях ООН по Крыму «четкий сигнал» для России

Известиявчера в 14:01

Порошенко прокомментировал принятие Генассамблеей ООН резолюции по Крыму

Комсомольская правдавчера в 12:59

Порошенко нашел в резолюции ООН по Крыму «четкий сигнал» для России

URA.Ruвчера в 12:48

Порошенко прокомментировал принятие ООН украинской резолюции по Крыму

RT на русскомвчера в 11:26

Порошенко назвал резолюции ООН по Крыму «четким сигналом» для России

Газета.Ruвчера в 10:42
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Армия и оружие

CNN: указ о выводе войск США из Сирии уже подписан

Обновлено вчера в 18:10
Политика

На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом

Украинские военнослужащие разгромили находящийся на границе с Крымом пансионат, в который заселились под предлогом военного положения, соответствующей записью в Facebook поделился экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 18:44
Армия и оружие

National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160

Американский журнал The National Interest подверг критике заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие

Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»

В рождественском послании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится об успешной защите от «вторжения России».
Обновлено вчера в 21:36
Политика

Володин: парламенты России и Вьетнама поддержат согласованные проекты

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком заявил, что парламенты России и Вьетнама обеспечат законодательную реализацию решений, которые были достигнуты на высшем уровне.
Обновлено вчера в 22:57
Космос

Илон Маск оценил прогресс Китая в космосе

Глава американской космической корпорации SpaceX Илон Маск отметил прогресс Китая в развитии космической отрасли, об этом он написал на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

Частичное закрытие правительства США может продлиться больше недели

«Очень вероятно, что закрытие продлится до 28 декабря и дальше, на время начала работы нового состава Конгресса»,— заявил господин Малвейни.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие

Армия Израиля открыла огонь по вооруженным людям на границе с Сирией

Обновлено вчера в 17:08
Политика

Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина

Клевета прозвучала в зале в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 15:03
Политика

В Роскомнадзоре оценили возможность отключения России от интернета

Глава Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал возможное отключение российского сегмента интернета от глобальной сети.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Ряд анаболических стероидов запретили к свободной продаже

В России изымается из свободного оборота ряд анаболических стероидов – меболазин, пропетандрол, роксиболон, энестебол и эпитиостанол.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину

Обновлено вчера в 13:09
Политика

Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с цунами в Индонезии

Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил соболезнования в связи с последствиями разрушительного цунами в Индонезии, унесшего жизни более 200 человек.
Обновлено вчера в 12:39
Армия и оружие

Пьяный украинский военный подорвался на мине в Донбассе

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) наехал на мину в районе села Катериновка в Донбассе.
Обновлено вчера в 20:51
Политика

Порошенко признал националистов участниками боевых действий

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, расширяющий перечень участников боевых действий.
Обновлено вчера в 11:00
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