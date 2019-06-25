Порошенко назвал решение ПАСЕ по России ударом по УкраинеRambler News Service 03:27

с чего всё началось

Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возвращения Российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине. Это первый серьезный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет. Раньше мы таких ударов не пропускали.

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая допускает участие российской делегации в июньской сессии является мощным вызовом для Украины и первым за последние пять лет серьезным дипломатическим ударом по стране, считает бывший президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко назвал решение ПАСЕ по России ударом по Украине

Политика На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Общество Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.

Экономика На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Армия и оружие Шойгу связал подъем джихадистов в Африке с интервенцией НАТО в Ливию Многочисленные группировки джихадистов появились в Западной и Центральной Африке после того, как Запад провел операцию по смене режима в Ливии, заявил во вторник на "Армии-2019" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Кино Дэнни Бойл намерен снять третью часть «28 дней спустя» Британец Дэнни Бойл в интервью изданию The Independent рассказал о том, что намерен снять продолжение «28 дней спустя».

Политика Мэром Липецка стала Евгения Уваркина Конкурировавшая с Евгенией Уваркиной замглавы Добровского района Татьяна Трубачева заявила, что главными проблемами современного Липецка она считает демографию и отток молодежи.

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин, а Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти 27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".

Политика Украинская делегация попросит Раду о выходе из ПАСЕ Депутат Рады и член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец заявил, что украинская делегация обратится к Раде с просьбой рассмотреть возможность выхода Украины из ПАСЕ.

Политика Россия и Мальдивы подпишут соглашение о взаимной отмене виз Между РФ и Мальдивами действует соглашение о воздушном сообщении от 1995 года.

Экономика Завод «Ростсельмаш» в Ростове может остановить производство Владелец ростовского завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин заявил, что в ближайшем будущем предприятие может приостановить работу и значительно сократить штат.

Политика Прошение об отставке Евкурова не стало сюрпризом для Кремля Заявление главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке не было сюрпризом для Кремля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.

Политика Глава раскольнической УПЦ КП Филарет создал собственный синод Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что решил отмежеваться от новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ), почетным патриархом которой он является.

Политика Украинцы выступают за прямой диалог с российской стороной Был задан вопрос, должен ли президент Украины пойти на прямой диалог с Россией.

Происшествия Гражданина Польши приговорили в РФ за шпионаж Мосгорсуд признал виновным в шпионаже гражданина Польши Мариана Радзаевски, передают РИА "Новости".

Экономика Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.

Космос Страховщики не захотели страховать запуск спутника «Метеор» Запуск спутника запланирован на третий квартал 2019 г. Сервис по теме: Страховые тендеры и договоры.

Политика Президент Ирана назвал Белый дом «умственно отсталым» Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал введение США против его страны новых санкций.

Спорт Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Происшествия На пенсионерку из Челябинска завели дело из-за комментария «ВКонтакте» Женщина положительно отозвалась в соцсети о студенте из Архангельска, который устроил взрыв в приёмной ФСБ.