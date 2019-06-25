Порошенко назвал решение ПАСЕ по России ударом по УкраинеRambler News Service 03:27

с чего всё началось

Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возвращения Российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине. Это первый серьезный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет. Раньше мы таких ударов не пропускали.

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая допускает участие российской делегации в июньской сессии является мощным вызовом для Украины и первым за последние пять лет серьезным дипломатическим ударом по стране, считает бывший президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко назвал решение ПАСЕ по России ударом по Украине

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