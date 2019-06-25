Порошенко осудил решение ПАСЕ по РоссииREGNUM 04:03

с чего всё началось

Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возвращения Российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине. Это первый серьезный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет. Раньше мы таких ударов не пропускали.

Мощным вызовом Киеву назвал решение ПАСЕ по возврату российской делегации экс-президент Украины Пётр Порошенко. Об этом 25 июня он написал на своей страничке в Facebook.

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Футбол Бузова предложила работу скандальному футболисту Глушакову Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков, недавно покинувший команду, получил предложение о работе от Ольги Бузовой.

Политика Раскрыт размер зарплаты Зеленского на посту президента «Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост начислено в размере должностного оклада 12 727 гривен», — цитирует сообщение RT.

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