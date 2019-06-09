Политика
Порошенко назвал разрыв отношений с Россией планом своей партииGazeta.SPb 09:14
В воскресенье, 9 июня на съезде партии «Европейская солидарность» бывший президент сообщил, что суть программы его партии — дальнейший разрыв отношений с Российской Федерацией. Помимо этого, он назвал российский газ – «дешевым и удушливым».
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Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге
Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
Обновлено в 11:00
Футбол
Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 10:50
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку этапа «Формулы-1» в Канаде
Обновлено в 16:12
Политика
Захарова назвала деньги большой проблемой современного мира
Обновлено в 13:12
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Общество
Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Люди погибли при крушении самолёта в Португалии
Крушение легкомоторного самолёта произошло в западном регионе Португалии.
Обновлено в 15:03
Политика
ЕС официально признал новое правительство Молдавии
Санду подчеркнула, что в этом заявлении Евросоюз официально признает законное правительство Молдавии, которое большинством в 61 голос утвердил парламент страны.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
Обновлено в 12:15
Общество
Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.
Обновлено в 12:30
Экономика
Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование
Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев
Джоли посетила лагерь беженцев, который находится на границе двух стран – Венесуэлы и Колумбии.
Обновлено в 09:53
Экономика
Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Гаджеты
Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю
В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Пожар в торговом центре в Тульской области ликвидирован
Причина пожара к настоящему времени не установлена. Ранее сообщалось, что площадь возгорания на кровле ТЦ в Щёкине составила 2,5 тыс. кв. м.
Обновлено в 15:09
Наука
На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс
Исследователи и ученые открыли два новых вида прыгающих крыс на острове Лусон на Филиппинах, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Газеты «Коммерсант», «Ведомости» и РБК вышли с совместным заявлением по поводу «дела Голунова»
Газеты "КоммерсантЪ", "Ведомости" и РБК опубликовали совместное заявление по поводу ареста журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 16:28
Происшествия
Неизвестное вещество распылили в московском ресторане
В ресторане "Прага" в Москве распылили неизвестное вещество, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 16:11
Общество
Ливни с грозами и градом ожидают москвичей в понедельник
Обновлено в 06:45
Политика
Экзитполы: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94% голосов.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Мистика: блаженный Тимофей защищает от украинских снарядов
5 июня в Минске состоялось первое после президентских выборов заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Происшествия
В Лондоне горит семиэтажный дом
Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Спорт
Российских гимнасток наградили под гимн СССР в Чехии
Россиянки Дарья Трубникова и Арина Аверина заняли призовые места. Гимнасток наградили на пьедестале под гимн СССР.
Обновлено в 15:02