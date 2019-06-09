Политика

Порошенко назвал разрыв отношений с Россией планом своей партииGazeta.SPb 09:14

В воскресенье, 9 июня на съезде партии «Европейская солидарность» бывший президент сообщил, что суть программы его партии — дальнейший разрыв отношений с Российской Федерацией. Помимо этого, он назвал российский газ – «дешевым и удушливым».
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Порошенко назвал разрыв отношений с Россией целью своей партии

РИА Новости08:27

Партия Порошенко будет добиваться полного «разрыва с Россией»

Газета.Ru09:24

Порошенко назвал разрыв с Россией целью своей партии на выборах в Раду

РБК07:03

Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с РФ

ФАН07:09

Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией

News.ru06:21

Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией

RT на русском05:14

Порошенко назвал дальнейший разрыв отношений с РФ платформой своей партии на выборах Рады

ТАСС05:12
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:35, Ашберн
Политика

В Казахстане завершились президентские выборы

Обновлено в 13:13
Общество

Власти Солсбери пообещали выкупить дом Скрипаля

Канингем указал, что соседи бывшего сотрудника ГРУ опасаются, что дом купят люди, которые захотят сделать деньги на истории Скрипалей и превратят его в гостиницу.
Обновлено в 12:19
Авто

Представлен комфортный автодом на базе Mercedes Sprinter

Trakka, австралийский производитель автодомов и внедорожников повышенной проходимости, представил собственную версию автофургона Sprinter третьего поколения.
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Сборная России одержала самую крупную победу с 1992 года

Обновлено вчера в 13:55
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Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Политика

Захарова назвала современное отношение к деньгам «страшной проблемой»

Обновлено в 12:07
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Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА, белорусский специалист Виктор Гончаренко поделился мнением о том, стоит ли нападающему Федору Чалову сейчас переходить в один из европейских чемпионатов.
Обновлено в 13:01
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Обновлено в 07:21
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В Тульской области загорелся торговый центр

Пожарные тушат пожар на крыше торгового центра в городе Щекино Тульской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:08
Футбол

Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций

Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций.
Обновлено в 12:01
Общество

С начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителей

С начала основного периода Единого госэкзамена (ЕГЭ-2019) более 500 нарушителей были удалены с экзаменов за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
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Петербург признали лучшим городом для отдыха с друзьями

Путешественники назвали Петербург лучшим городом для летнего отдыха и путешествий с друзьями в выходные дни, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Политика

Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям

Обновлено в 08:21
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Руководитель главного инспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь заявил, что не будет подчиняться правительству, за которое проголосовал парламент страны.
Обновлено в 11:08
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Отечественный режиссер Валерия Гай Германика снова беременна и ожидает появления на свет третьего ребенка.
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Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Обновлено в 11:51
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Отмечается, что пассажиры вынуждены перемещаться по затопленным водой полам терминала.
Обновлено в 12:15
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В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
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Журналист «Медузы» Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта 2019 года.
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ЕА представила четыре новых проекта от инди-студий

Первый проект остаётся без названия, но это новая разработка студии Hazelight и её буйного руководителя Юсефа Фареса.
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Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
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Специалисты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг наиболее полезных завтраков.
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Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
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Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

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На машине Хэмилтона обнаружили утечку в гидравлической системе

После квалификации Гран-при Канады на болиде «Мерседес» Льюиса Хэмилтона была обнаружена утечка гидравлической жидкости, сообщает Motorsport.
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Политика

В ЕС отреагировали на ситуацию в Молдавии

"Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закреплённым в нашем соглашении об ассоциации", — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.
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