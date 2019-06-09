Политика
Порошенко назвал разрыв отношений с Россией планом своей партииGazeta.SPb 09:14
В воскресенье, 9 июня на съезде партии «Европейская солидарность» бывший президент сообщил, что суть программы его партии — дальнейший разрыв отношений с Российской Федерацией. Помимо этого, он назвал российский газ – «дешевым и удушливым».
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