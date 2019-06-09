Порошенко назвал разрыв отношений с Россией планом своей партииGazeta.SPb 09:14

В воскресенье, 9 июня на съезде партии «Европейская солидарность» бывший президент сообщил, что суть программы его партии — дальнейший разрыв отношений с Российской Федерацией. Помимо этого, он назвал российский газ – «дешевым и удушливым».

Порошенко назвал разрыв отношений с Россией планом своей партии

Космос Опубликован список самых опасных астероидов для Земли Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.

Общество Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.

Происшествия В Уфе произошла стрельба возле автовокзала В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.

Политика ЕС признал новое правительство Молдавии Евросоюз приветствовал новое правительство Молдавии, возглавляемое Майей Санду, передает Sputnik.

Политика Кадыров призвал не давить на следствие в связи с делом Голунова Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить прессинг в связи с делом задержанного в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

Шоу-бизнес Сестра Нонны Мордюковой: «Она была влюблена в Никиту Михалкова» У Нонны Мордюковой было много влюбленностей, и одной из них стал легендарный режиссер Никита Михалков.

Музыка Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».

Здоровье Девушка сбросила 60 килограммов из-за грубого замечания и чуть не умерла Жительница Северной Ирландии Кейтлин Хоррокс сбросила почти 60 килограммов после того, как знакомая позволила себе грубое замечание в ее адрес.

Гаджеты Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.

Спорт Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.

Общество Власти Солсбери выкупят дом Скрипаля Городской совет Солсбери принял решение выкупить дом, в котором проживал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль до отравления, сообщают "Известия".

Происшествия После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило об 11 пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов в Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической, позднее их число выросло до 15 человек.

Политика Порошенко представил первую «десятку» своей партии на выборах в Раду Бывший президент Украины Петр Порошенко представил первых десять кандидатов от партии «Европейская солидарность».

Футбол Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.

Политика Явка на выборах президента Казахстана составила 77,4% В ЦИК Казахстана сообщили, что на 22:00 явка на выборах президент Казахстана составила 77,4%.

Наука ФБР опубликовало рассекреченные документы о поисках снежного человека Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов рассекретило данные об исследованиях, которые проводили специалисты в поисках снежного человека, передает телеканал CNBC.

Здоровье Дорога борьбы за жизнь В последний день работы Петербургского международного экономического форума было подписано два важных для онкологической медицины документа: соглашение о создании в Калужской области Центра протонной терапии для лечения онкологических заболеваний и Меморандум о сотрудничестве Национального центра радиологии с компанией "Росатом".

Политика Премьер Молдавии отказалась подчиняться решениям Конституционного суда Молдавские парламент и правительство были избраны законным путем и не станут подчиняться решениям Конституционного суда, заявила премьер-министр Майя Санду.