Политика
Порошенко назвал разрыв отношений с Россией планом своей партииGazeta.SPb 09:14
В воскресенье, 9 июня на съезде партии «Европейская солидарность» бывший президент сообщил, что суть программы его партии — дальнейший разрыв отношений с Российской Федерацией. Помимо этого, он назвал российский газ – «дешевым и удушливым».
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Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
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Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
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Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Политика
ЕС признал новое правительство Молдавии
Евросоюз приветствовал новое правительство Молдавии, возглавляемое Майей Санду, передает Sputnik.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра
Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Политика
Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям
Обновлено в 08:21
Политика
Кадыров призвал не давить на следствие в связи с делом Голунова
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить прессинг в связи с делом задержанного в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес
Сестра Нонны Мордюковой: «Она была влюблена в Никиту Михалкова»
У Нонны Мордюковой было много влюбленностей, и одной из них стал легендарный режиссер Никита Михалков.
Обновлено в 10:00
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Происшествия
В сгоревшем под Бузулуком «Рено» погибли три женщины
Обновлено в 03:49
Здоровье
Девушка сбросила 60 килограммов из-за грубого замечания и чуть не умерла
Жительница Северной Ирландии Кейтлин Хоррокс сбросила почти 60 килограммов после того, как знакомая позволила себе грубое замечание в ее адрес.
Обновлено в 14:02
Гаджеты
Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса
Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.
Обновлено в 14:55
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища в Канаде
Обновлено в 10:52
Спорт
Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
Обновлено в 13:26
Общество
Власти Солсбери выкупят дом Скрипаля
Городской совет Солсбери принял решение выкупить дом, в котором проживал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль до отравления, сообщают "Известия".
Обновлено в 14:51
Происшествия
После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек
Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило об 11 пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов в Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической, позднее их число выросло до 15 человек.
Обновлено в 05:14
Политика
Порошенко представил первую «десятку» своей партии на выборах в Раду
Бывший президент Украины Петр Порошенко представил первых десять кандидатов от партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 06:28
Футбол
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей
По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Общество
Половина площадок фестиваля «Времена и эпохи» посвящена истории России
Половина площадок, представленных на фестивале «Времена и эпохи», проходящем в столице, посвящена истории России.
Обновлено в 14:36
Происшествия
В Польше шесть человек погибли в массовом ДТП с грузовиком
В результате массового ДТП погибло шесть человек и 11 ранены.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
Обновлено в 14:18
Политика
Явка на выборах президента Казахстана составила 77,4%
В ЦИК Казахстана сообщили, что на 22:00 явка на выборах президент Казахстана составила 77,4%.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ДНР
Обновлено в 13:14
Наука
ФБР опубликовало рассекреченные документы о поисках снежного человека
Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов рассекретило данные об исследованиях, которые проводили специалисты в поисках снежного человека, передает телеканал CNBC.
Обновлено 06 июня в 01:33
Авто
Утилизация авто в России
Обновлено в 12:30
Здоровье
Дорога борьбы за жизнь
В последний день работы Петербургского международного экономического форума было подписано два важных для онкологической медицины документа: соглашение о создании в Калужской области Центра протонной терапии для лечения онкологических заболеваний и Меморандум о сотрудничестве Национального центра радиологии с компанией "Росатом".
Обновлено в 10:32
Политика
Премьер Молдавии отказалась подчиняться решениям Конституционного суда
Молдавские парламент и правительство были избраны законным путем и не станут подчиняться решениям Конституционного суда, заявила премьер-министр Майя Санду.
Обновлено в 13:53
Авто
Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
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