Политика

Порошенко назвал разрыв отношений с Россией планом своей партииGazeta.SPb 09:14

В воскресенье, 9 июня на съезде партии «Европейская солидарность» бывший президент сообщил, что суть программы его партии — дальнейший разрыв отношений с Российской Федерацией. Помимо этого, он назвал российский газ – «дешевым и удушливым».
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Порошенко назвал разрыв отношений с Россией целью своей партии

РИА Новости08:27

Партия Порошенко будет добиваться полного «разрыва с Россией»

Газета.Ru09:24

Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией

RT на русском05:14

Порошенко назвал разрыв с Россией целью своей партии на выборах в Раду

РБК07:03

Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией

News.ru06:21

Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с РФ

ФАН07:09

Порошенко назвал дальнейший разрыв отношений с РФ платформой своей партии на выборах Рады

ТАСС05:12
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:06, Ашберн
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено вчера в 07:16
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Политика

ЕС признал новое правительство Молдавии

Евросоюз приветствовал новое правительство Молдавии, возглавляемое Майей Санду, передает Sputnik.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра

Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Политика

Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям

Обновлено в 08:21
Политика

Кадыров призвал не давить на следствие в связи с делом Голунова

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить прессинг в связи с делом задержанного в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес

Сестра Нонны Мордюковой: «Она была влюблена в Никиту Михалкова»

У Нонны Мордюковой было много влюбленностей, и одной из них стал легендарный режиссер Никита Михалков.
Обновлено в 10:00
Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Происшествия

В сгоревшем под Бузулуком «Рено» погибли три женщины

Обновлено в 03:49
Здоровье

Девушка сбросила 60 килограммов из-за грубого замечания и чуть не умерла

Жительница Северной Ирландии Кейтлин Хоррокс сбросила почти 60 килограммов после того, как знакомая позволила себе грубое замечание в ее адрес.
Обновлено в 14:02
Гаджеты

Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса

Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.
Обновлено в 14:55
Общество

Жители Киселёвска попросили убежища в Канаде

Обновлено в 10:52
Спорт

Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
Обновлено в 13:26
Общество

Власти Солсбери выкупят дом Скрипаля

Городской совет Солсбери принял решение выкупить дом, в котором проживал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль до отравления, сообщают "Известия".
Обновлено в 14:51
Происшествия

После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек

Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило об 11 пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов в Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической, позднее их число выросло до 15 человек.
Обновлено в 05:14
Политика

Порошенко представил первую «десятку» своей партии на выборах в Раду

Бывший президент Украины Петр Порошенко представил первых десять кандидатов от партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 06:28
Футбол

Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Общество

Половина площадок фестиваля «Времена и эпохи» посвящена истории России

Половина площадок, представленных на фестивале «Времена и эпохи», проходящем в столице, посвящена истории России.
Обновлено в 14:36
Происшествия

В Польше шесть человек погибли в массовом ДТП с грузовиком

В результате массового ДТП погибло шесть человек и 11 ранены.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Обновлено в 14:18
Политика

Явка на выборах президента Казахстана составила 77,4%

В ЦИК Казахстана сообщили, что на 22:00 явка на выборах президент Казахстана составила 77,4%.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ДНР

Обновлено в 13:14
Наука

ФБР опубликовало рассекреченные документы о поисках снежного человека

Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов рассекретило данные об исследованиях, которые проводили специалисты в поисках снежного человека, передает телеканал CNBC.
Обновлено 06 июня в 01:33
Авто

Утилизация авто в России

Обновлено в 12:30
Здоровье

Дорога борьбы за жизнь

В последний день работы Петербургского международного экономического форума было подписано два важных для онкологической медицины документа: соглашение о создании в Калужской области Центра протонной терапии для лечения онкологических заболеваний и Меморандум о сотрудничестве Национального центра радиологии с компанией "Росатом".
Обновлено в 10:32
Политика

Премьер Молдавии отказалась подчиняться решениям Конституционного суда

Молдавские парламент и правительство были избраны законным путем и не станут подчиняться решениям Конституционного суда, заявила премьер-министр Майя Санду.
Обновлено в 13:53
Авто

Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников

«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
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