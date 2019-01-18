Политика
Порошенко назвал провокацией вопрос о борьбе с коррупциейREGNUM 07:27
Президент Украины Пётр Порошенко назвал «москальским провокатором» человека, который задал ему вопрос о борьбе с коррупцией. Видео опубликовало 18 января издание Strana.ua.
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 10:48, Ашберн
Происшествия
В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании
Служебная проверка установила, что две сотрудницы отдела дознания в тот злополучный вечер употребляли спиртное в Уфимской райотделе МВД России вместе с тремя руководителями, которых впоследствии уволили за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.
Обновлено в 09:52
Авто
Ford Mondeo наконец-то обновился
Обновлено в 05:54
Авто
Porsche отзывает в России более 1200 автомобилей Panamera
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Норвегии задержали россиянина по подозрению в терроризме
В Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении в Осло, сообщает NRK со ссылкой на главу полицейской службы безопасности Мари Бенедикт Бьорнланд.
Обновлено в 09:17
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Германия объявила Керченский пролив свободным
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе визита в Москву подтвердил, что корабли беспрепятственно проходят через Керченский пролив.
Обновлено в 06:26
Происшествия
На магистральном газопроводе в Ленобласти произошел взрыв
В Тихвинском районе Ленинградской области неподалеку от деревни Овино произошел взрыв на магистральном газопроводе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 08:10
Космос
«Энергомаш» опроверг наличие дефекта в двигателях «Ангары»
Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» опровергло публикации СМИ о дефекте в двигателях ракеты «Ангара» РД-191.
Обновлено в 08:08
Общество
Патриарх Кирилл получил звание почётного профессора РАН
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил звание почётного профессора Российской академии наук.
Обновлено в 08:30
Происшествия
После столкновения двух Су-34 возбуждено уголовное дело
Военное следственное управление Следственного комитета по Тихоокеанскому флоту возбудило уголовное дело по факту крушения двух истребителей Су-34, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Один из столкнувшихся Су-34 вернулся на базу
Обновлено в 03:02
Происшествия
Минобороны опровергло информацию об обнаружении второго летчика Су-34
Обновлено в 09:39
Авто
Volvo заменит V40 купе-кроссовером
Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Недвижимость
У главы «Почты России» нашли квартиру за миллиард рублей
По информации на сайте проекта, стоимость квартир в жилом комплексе начинается от 124 миллионов рублей.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Лесли и Рыбку задержали в Шереметьево
Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще двоих фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе задержали по прилету в аэропорт Шереметьево после депортации из Таиланда, сообщила супруга Лесли журналистам.
Обновлено вчера в 17:34
Транспорт
В Керчи построен первый километр железной дороги к Крымскому мосту
В Крыму построен первый километр железнодорожных путей на подходе к Крымскому мосту со стороны полуострова.
Обновлено в 01:45
Авто
Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%
Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
Авто
УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
ИГ взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке и в маршрутке в Магнитогорске, сообщает сайт SITE Intelligence Group, отслеживающий данные о деятельности террористов.
Обновлено в 01:03
Спорт
Норвежские биатлонисты выиграли эстафету в Рупольдинге, россияне – 5-е
В немецком Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Диана Арбенина перенесла сердечный приступ
Обновлено в 07:14
Авто
Mercedes-Benz остановил сборку микроавтобусов на ГАЗе
Выпуск приостановлен из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено в 01:34
Наука
Ученые раскрыли одну из причин ожирения
Ученые из Кембриджского университета и детской больницы Лос-Анджелеса (США) пришли к выводу, что белковые молекулы семафорины, присутствующие в большом количестве в развивающемся у плода гипоталамусе, влияют на набор веса.
Обновлено в 07:08
Культура
Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Промоутер Ковалева уверен, что боксер очистит свое имя в суде
Обновлено в 08:42
Авто
Tesla отзывает 14 тысяч проданных в Китае электромобилей
Свыше 14 тысяч проданных в Китае электромобилей Model S подлежат отзыву в связи с выявленной проблемой в газогенераторах подушек безопасности, следует из доклада Государственного управления по рыночному надзору КНР.
Обновлено в 02:45
Авто
Hyundai начнет выпускать машины с российскими двигателями
Обновлено в 08:26
Космос
Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом
Обновлено в 02:05
Экономика
Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работников
Хакеры разослали 80 000 сотрудников российских банков письмо с вредоносным содержимым.
Обновлено в 06:51
Космос
Рогозин допустил перенос первого в 2019 году пилотируемого пуска к МКС
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что первый пилотируемый пуск к Международной космической станции (МКС) в текущем году может быть перенесен с 1 марта на начало апреля.
Обновлено в 10:14