Политика
Порошенко назвал ополченцев Донбасса «повстанцами»Rusvesna.su вчера в 09:06
Напоминаем, что после дебатов, проигранных Порошенко вчистую, главным аргументом уходящего президента Украины против Зеленского стало употребление последним термина «повстанцы» в отношении ополченцев ДНР и ЛНР.
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На сайте администрации Порошенко удалили слово «повстанцы» из его речи в 2015 году
Говорит Москвавчера в 06:40
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