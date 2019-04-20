Политика

Порошенко назвал ополченцев Донбасса «повстанцами»Rusvesna.su вчера в 09:06

Напоминаем, что после дебатов, проигранных Порошенко вчистую, главным аргументом уходящего президента Украины против Зеленского стало употребление последним термина «повстанцы» в отношении ополченцев ДНР и ЛНР.
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С сайта Порошенко удалили слово «повстанцы» в отношении ополченцев Донбасса

Известиявчера в 07:00

С сайта президента Украины из речи Порошенко удалили слова о повстанцах

РБКвчера в 10:55

После дебатов с сайта Порошенко исчезло слово «повстанцы»

Народные новостивчера в 10:37

Администрация Порошенко удалила слово «повстанцы» из его речи

Московский Комсомолецвчера в 07:16

Слово «повстанцы» удалили из речи Порошенко 2015 года. И вписали другое

URA.Ruвчера в 11:01

Администрация Порошенко удалила слово «повстанцы» из речи об ополченцах

РИА Новостивчера в 06:24

На сайте администрации Порошенко удалили слово «повстанцы» из его речи в 2015 году

Говорит Москвавчера в 06:40
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Политика

Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом

Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие

Израиль испытал ракеты против С-300

Обновлено вчера в 04:30
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«Вашингтон» с 3 очками Овечкина разгромил «Каролину» и повел в серии

Обновлено в 00:04
Происшествия

Стрелявшего по подросткам в Москве мужчину задержали

Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего из травматики по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
Обновлено вчера в 17:48
Космос

Маск пообщался с подписчиками по-русски

Обновлено вчера в 20:32
Общество

Медики объяснили опасность поздних родов для демографии России

Поздние роды и демографический кризис 90-х годов ведут к снижению рождаемости в России.
Обновлено вчера в 20:46
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Политика

В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

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Происшествия

Протестная акция во Франции собрала 28 тыс. человек

Обновлено вчера в 21:56
Хоккей

Дубль Радулова помог «Далласу» выйти вперед в серии против «Нэшвилла»

Встреча завершилась со счетом 5:3. Нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился дублем: россиянин забросил 3-ю и 4-ю шайбы в текущем плей-офф с разницев в 7 минут.
Обновлено вчера в 17:52
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено 19 апреля в 08:02
Шоу-бизнес

Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова

Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено вчера в 19:56
Шоу-бизнес

Александр Гобозов: «Я редко вижусь с сыном»

Обновлено в 00:00
Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия

Трамвай сбил пешехода и протащил несколько метров в Новокузнецке

Где следовавший по маршруту трамвай совершил наезд на молодого мужчину-пешехода.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие

Возобновились бои за аэропорт Триполи

Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

На МКАД перевернулась фура с цементом

Груженый цементом грузовик попал в аварию на 104–м километре внешней стороны трассы. Видео с места происшествия опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 00:23
Происшествия

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено вчера в 22:23
Политика

Суд отказался снимать Зеленского с выборов

В решении судей отмечается, что призывы Зеленского в Facebook регистрироваться на получение бесплатных билетов на дебаты нельзя назвать подкупом избирателей, о котором заявлял истец.
Обновлено вчера в 18:04
Музыка

Дочь Алсу раскритиковали за исполнение песни Юлии Началовой

Девочка исполнила песню Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта. Однако выступление разозлило зрителей.
Обновлено вчера в 06:58
Культура

Актеры «Игры престолов» вспоминают нелепые истории со съемок сериала

Обновлено вчера в 21:00
Единоборства

Оверим нокаутировал Олейника на UFC Fight Night 149

В первом раунде главного боя турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник проиграл Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

Группа туристов пострадала в Мексике от «взбесившихся» мурен

Сразу 15 туристов получили ранения в результате нападения рыб мурен на курорте в мексиканском штате Наярит.
Обновлено вчера в 16:27
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено вчера в 08:27
Авто

В Сети представлена роскошная версия «Нивы» за 1,5 млн рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом белорусского суверенитета

Президент Беларуси Александр Лукашенко, на прошлой неделе жаловавшийся, что в России «обнаглели и выкручивают руки», сегодня назвал Россию оплотом белорусского суверенитета.
Обновлено вчера в 06:38
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено 19 апреля в 23:43
Происшествия

Полицейские устроили драку на юге Москвы

Обновлено вчера в 07:07
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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