Политика
Порошенко назвал новые антироссийские санкции «триединым ударом»Life.ru вчера в 21:56
Президент Украины Пётр Порошенко назвал новые антироссийские санкции "мощным и единым трансатлантическим ударом".
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Украинско-трансатлантическая коалиция едина и крепка, как никогда, в защите фундаментальных принципов международного права, в особенности суверенитета и нерушимости границ Украины.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 19:07
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«Нанесли триединый удар», – Порошенко высказался по теме новых санкций против России
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