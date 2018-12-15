Политика

Порошенко объявил о создании на Украине автокефальной церкви
Газета.Ru
10:58

Президент Украины Петр Порошенко по окончании "Объединительного собора" в Киеве объявил о создании украинской автокефальной церкви, передает РИА "Новости". "Этот день войдет или же вошел в историю Украины как день создания автокефальной поместной украинской церкви", — сказал Порошенко.
Газета.Ru10:58
Петр Порошенко
Сегодня 15 декабря. Этот день войдет в историю как священный день, день создания Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины, день окончательного обретения независимости от РФ.
— Петр Порошенко, президент УкраиныКрасная весна 10:46

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