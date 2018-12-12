Политика

Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной
РИА Новости
вчера в 20:03

Президент Украины заявил о начале "войны", комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News. Видео интервью Порошенко опубликовал на Facebook. По словам украинского лидера, действия российских пограничников расцениваются как агрессия.
РИА Новостивчера в 20:03
Петр Порошенко
Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис.
— Петр Порошенко, президент УкраиныГазета.Ru 00:10

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