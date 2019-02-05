Порошенко назвал главных врагов УкраиныФАН 06:44

Бедность для Украины — опасность отнюдь не меньше внешней агрессии… Большое количество людей на сегодняшний день выживает, а не живет полноценной жизнью.

Президент Украины Петр Порошенко назвал главными врагами Украины бедность и якобы существующую «агрессию» России. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

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