Политика

Порошенко назвал Путина главным противником на выборахLenta.ru вчера в 20:09

Президент Украины Петр Порошенко раскрыл, кого считает своим главным оппонентом на предстоящих выборах. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.
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Петр Порошенко
Кто мой оппонент единственный, и я не стесняюсь и открыто говорю, потому что другие боятся это делать, мой оппонент — Путин. Все, что ослабляет Украину, усиливает Путина. Поэтому сегодня перед нами выбор — или мы за Украину, или мы за Россию.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРЕН ТВ 02:45

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