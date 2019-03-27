Политика
Порошенко назвал Путина главным противником на выборахLenta.ru вчера в 20:09
Президент Украины Петр Порошенко раскрыл, кого считает своим главным оппонентом на предстоящих выборах. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.
Читать в источнике
Оценить291
Кто мой оппонент единственный, и я не стесняюсь и открыто говорю, потому что другие боятся это делать, мой оппонент — Путин. Все, что ослабляет Украину, усиливает Путина. Поэтому сегодня перед нами выбор — или мы за Украину, или мы за Россию.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРЕН ТВ 02:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Теннис
Баутиста-Агут не пустил Джоковича в ¼ финала турнира в Майами
В четвертьфинале Баутиста-Агут встретится с американцем Джоном Иснером (7).
Обновлено вчера в 19:40
Общество
В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды
Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.
Обновлено в 05:49
Общество
Салаватский роддом вернут государству
Медучреждение вернут в оперативное управление государства, роддом будет работать в структуре городской больницы.
Обновлено в 02:48
Гаджеты
Свои «умные» очки анонсировала компания Huawei
Обновлено в 04:46
Кино
Вернер Херцог сыграет злодея в сериале «Мандалорец»
Прославленный немецкий режиссёр, актёр и сценарист Вернер Херцог («Фицкарральдо», «Агирре, гнев божий») приоткрыл завесу тайны по поводу своей роли в сериале «Мандалорец».
Обновлено в 03:44
Космос
Первый в 2019 году запуск с космодрома Восточный намечен на 27 июня
Как сообщили РИА в "Роскосмосе", носителю "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" предстоит вывести на орбиту метеоспутник "Метеор-М".
Обновлено вчера в 19:08
Армия и оружие
Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 03:43
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале апреля
В начале апреля в Москве ожидается пасмурная и дождливая погода.
Обновлено в 05:02
Общество
В Москву вернутся февральские морозы
В столичный регион вернется погода, которая соответствует климатической норме февраля.
Обновлено в 02:37
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Для российских десантников разрабатывают новый вертолет
«В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Всемирная исламская лига: мудрый Путин ведет корабль России к миру
«В Российской Федерации есть очень мудрый руководитель в лице президента Путина, который ведёт корабль этой страны к согласию, миру с другими народами», — подчеркнул шейх Мухаммед бен Абдель Карим аль-Иса в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Обновлено в 04:17
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным
Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).
Обновлено в 05:53
Футбол
Юношеская сборная России вышла на Евро-2019 U17
Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) вышла в финальную часть чемпионата Европы-2019 U17, который пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса
DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение.
Обновлено в 05:38
Финансы
Набиуллина назвала слабое место экономики России
Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.
Обновлено вчера в 13:35
Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Обновлено вчера в 08:27
Экономика
Российские банки начали подключаться к китайскому аналогу SWIFT
Ряд российских банков уже подключились к китайскому аналогу SWIFT для облегчения взаиморасчетов между РФ и Китаем, сообщил начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества ЦБ РФ Владимир Шаповалов.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Алина Кабаева впервые рассказала о своей семье
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала о своем детстве, передает "Аэроэкспресс".
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Экономика
НБКИ: количество выданных в феврале потребкредитов снизилось
В феврале было выдано на 6,5% меньше потребительских кредитов, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 04:33
Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ
За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Общество
Жительницам сел могут продлить рабочий день
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50