Политика
Порошенко назвал главное условие для снятия военного положения
Порошенко назвал главное условие для снятия военного положенияГазета.Ru13:56
Военное положение на Украине не будет продлено, если "не произойдет вторжения российских войск", заявил президент страны Петр Порошенко. По его словам, "никакое военное положение" не будет препятствием для проведения президентских выборов на Украине.
Газета.Ru13:56
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Если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК 11:35
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