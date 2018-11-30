Политика

Порошенко назвал две плохие новости для Путина
RT на русском
06:48

Украинский лидер Пётр Порошенко в интервью Sky News, комментируя возможное влияние инцидента в Керченском проливе на выборы на Украине, заявил, что у него «две плохие новости» для российского коллеги Владимира Путина.
RT на русском06:48

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«Это Путин»: Порошенко выступил со странным заявлением

Вести.Ru08:02

Порошенко сообщил «плохие новости» для Путина

НТВ07:51

Порошенко заявил о «двух плохих новостях» для Путина

REGNUM07:38

Порошенко заявил о выгоде Путина от отмены выборов на Украине

Национальная служба новостей07:21

Порошенко рассказал, кто выиграет от отмены выборов на Украине

БИЗНЕС Online07:18

Порошенко увидел в украинских избирателях «плохие новости для Путина»

Царьград07:08

Порошенко назвал две плохие новости для Путина

RT на русском06:48
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 09:17, Ашберн
Политика

Путин прибыл в Аргентину на саммит G20

Обновлено в 09:10
Политика

Украина запретила въезд мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет

Украина вводит запрет на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет - об этом написал в пятницу президент государства Петр Порошенко в своем твиттере.
Обновлено в 09:07
Политика

Туск заявил о намерении ЕС продлить санкции против России

Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции, которые истекают в конце января 2019 года.
Обновлено в 09:07
Политика

Лидеры США, Канады и Мексики подписали новое торговое соглашение

Обновлено в 09:11
Политика

СБУ проводит обыски на территории Киево-Печерской лавры

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски на территории Киево-Печерской лавры, сообщили в пятницу в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 08:41
Политика

Евросоюз одобрил выделение Украине 500 млн евро финансовой помощи

"Искренне благодарен Европейской комиссии за положительное решение о выделении Украине первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС на сумму 500 млн евро", — написал Порошенко в Fасевоок.
Обновлено в 09:13
Политика

Путин призвал пресечь хищения нефти и газа в Дагестане

Президент России Владимир Путин поручил принять меры для того, чтобы пресечь факты хищения нефти и газа в Дагестане.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

Россия ограничит иностранным военным кораблям проход по Севморпути

Обновлено в 08:42
Политика

Глава Минэкономразвития Крыма ушла в отставку вместе с замом

Обновлено в 09:11
Армия и оружие

В ДНР сообщили о готовящемся масштабном наступлении ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в составе трех бригад концентрируются на мариупольском направлении для масштабного наступления, которое может начаться в декабре этого года.
Обновлено в 09:10
Политика

Посольство РФ направило ноту в МИД Польши

Посольство РФ в Варшаве направило ноту в министерство иностранных дел Польши.
Обновлено в 08:25
Политика

Арестованных украинских моряков перевели из Крыма в Москву

Всех 24 арестованных после инцидента в Керченском проливе моряков перевели в Москву, сообщила РБК уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.
Обновлено в 08:20
Политика

Германия потребовала от Украины ускорить процесс по делу Вышинского

Министерство иностранных дел Германии с повышенным вниманием наблюдает за ситуацией с руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским и присоединяется к требованию ОБСЕ ускорить процесс по делу журналиста.
Обновлено в 09:02
Политика

Зампред ЦБ РФ Торшин покинет пост в связи с выходом на пенсию

Статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ РФ Александр Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию, говорится в пресс-релизе Банка России.
Обновлено в 09:00
Политика

Забайкалье войдет в программу «Дальневосточного гектара»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил включить Забайкальский край в государственную программу «Дальневосточный гектар».
Обновлено в 08:31
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