Порошенко назвал «дипломатическим ударом» решение ПАСЕ по РоссииТелеканал 360° 05:54

с чего всё началось

Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возвращения Российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине. Это первый серьезный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет. Раньше мы таких ударов не пропускали.

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал такое решение «первым серьезным дипломатическим ударом». «Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возврата российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине», — написал в Facebook бывший лидер страны.

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