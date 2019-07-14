Политика
Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряковТВ Центр 02:11
Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко объявил дату возвращения на Украину моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в прошлом году.
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Порошенко: украинские моряки будут освобождены еще до выборов в Раду
Московский Комсомолецвчера в 18:18
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