Политика

Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряковLenta.ru вчера в 22:54

Политик напомнил, что, согласно решению Международного трибунала ООН по морскому праву, Москва должны освободить моряков и вернуть Украине корабли. По мнению Порошенко, президент России Владимир Путин понимает, чем грозит отказ выполнять это решение.
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Порошенко на 90% уверен в освобождении украинских моряков до конца недели

Коммерсантъвчера в 22:49

Порошенко предсказал сроки возвращения украинских моряков на родину

Газета.Ruвчера в 16:43

Порошенко: украинские моряки будут освобождены еще до выборов в Раду

Московский Комсомолецвчера в 18:18

Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до 21 июля

RT на русскомвчера в 17:51

Порошенко назвал дату возвращения украинских моряков на родину

News.ruвчера в 17:29

Порошенко допустил освобождение Россией моряков на этой неделе

РБКвчера в 21:38

Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду

РИА Новостивчера в 16:30
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей

Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

Задержан бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был в субботу задержан и доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 17:17
Общество

Как киберпреступники используют паспортные данные

Многие пользователи могут так и не узнать, что копия их паспорта "гуляет" по даркнету и используется киберпреступниками в мошеннических целях.
Обновлено вчера в 05:03
Экономика

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Спорт

Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций

Волейболисты сборной России выиграли золотые медали Лиги наций второй год подряд.
Обновлено в 01:05
Общество

Еще один выходной может появиться у россиян

Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Музыка

На фестивале «Славянский базар» начался конкурс эстрадных исполнителей

Обновлено вчера в 03:26
Общество

Москвичей на следующей неделе ожидает потепление

Московский регион ждет небольшое потепление, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

В Бурятии локализовали лесной пожар, угрожавший детскому лагерю

Обновлено вчера в 20:33
Происшествия

СПЧ оценил ситуацию с насильно отданной в Чечню девушкой

Обновлено вчера в 14:27
Происшествия

В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме

Обновлено в 01:03
Происшествия

Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД

Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.
Обновлено вчера в 15:49
Политика

Эрдоган: НАТО должна быть счастлива, что Турция купила С-400

Обновлено вчера в 12:36
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено вчера в 10:44
Политика

Соратник Зеленского заявил, что переговоры с ДНР и ЛНР бессмысленны

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков заявлял, что Нормандский формат переговоров может быть расширен за счёт США и Великобритании — стран, подписавших Будапештский меморандум.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Украинский завод залило тоннами расплавленного чугуна

Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом

Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:24
Политика

В Генпрокуратуре Украины назвали причину удержания Вышинского

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в ходе публичного обмена мнениями в Facebook с бывшим лидером запрещенного в РФ «Правого сектора»1 Дмитрием Ярошем рассказала, зачем удерживают под стражей журналиста Кирилла Вышинского.
Обновлено вчера в 23:46
Космос

США начнут регулярную отправку астронавтов на МКС следующей весной

Обе корпорации запланировали первые старты своих кораблей - соответственно Crew Dragon и Starliner на ноябрь.
Обновлено вчера в 22:05
Футбол

Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала с минимальным счётом обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
Обновлено вчера в 17:07
Шоу-бизнес

Стеша Маликова выбрала для отдыха модный оливковый купальник

Большинство поклонников оценили купальник, который выбрала для фотосессии Стеша, а также саму красоту юной девушки.
Обновлено вчера в 10:48
Политика

В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 11:39
Футбол

Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»

На мой взгляд, со стороны Жиго было нарушение правил.
Обновлено вчера в 11:01
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия

В США 18 собак съели своего хозяина

В США мужчину съели 18 собак, которые жили у него на участке. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Обновлено вчера в 22:12
Авто

Руководитель проекта Nissan GT-R не знает, каким будет преемник суперкара

В рамках недавней конференции, господина Тамура спросили, является ли новая версия суперкара GT-R в еще более мощной версии Nismo 2020 модельного года последним исполнением для R35.
Обновлено в 01:14
Общество

Школьница из Красноярска придумала безопасные двери для детей

Обновлено в 01:13
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: придется все исправить

На этой неделе для Овнов начнется небольшой период для наращивания капитала и укрепления собственного благосостояния.
Обновлено 13 июля в 02:18
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