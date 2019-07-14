Политика
Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряковLenta.ru вчера в 22:54
Политик напомнил, что, согласно решению Международного трибунала ООН по морскому праву, Москва должны освободить моряков и вернуть Украине корабли. По мнению Порошенко, президент России Владимир Путин понимает, чем грозит отказ выполнять это решение.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Порошенко: украинские моряки будут освобождены еще до выборов в Раду
Московский Комсомолецвчера в 18:18
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Задержан бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был в субботу задержан и доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
Как киберпреступники используют паспортные данные
Многие пользователи могут так и не узнать, что копия их паспорта "гуляет" по даркнету и используется киберпреступниками в мошеннических целях.
Обновлено вчера в 05:03
Экономика
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Спорт
Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций
Волейболисты сборной России выиграли золотые медали Лиги наций второй год подряд.
Обновлено в 01:05
Общество
Еще один выходной может появиться у россиян
Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Музыка
На фестивале «Славянский базар» начался конкурс эстрадных исполнителей
Обновлено вчера в 03:26
Общество
Москвичей на следующей неделе ожидает потепление
Московский регион ждет небольшое потепление, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
В Бурятии локализовали лесной пожар, угрожавший детскому лагерю
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
СПЧ оценил ситуацию с насильно отданной в Чечню девушкой
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД
Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Эрдоган: НАТО должна быть счастлива, что Турция купила С-400
Обновлено вчера в 12:36
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Соратник Зеленского заявил, что переговоры с ДНР и ЛНР бессмысленны
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков заявлял, что Нормандский формат переговоров может быть расширен за счёт США и Великобритании — стран, подписавших Будапештский меморандум.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Украинский завод залило тоннами расплавленного чугуна
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
В Генпрокуратуре Украины назвали причину удержания Вышинского
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в ходе публичного обмена мнениями в Facebook с бывшим лидером запрещенного в РФ «Правого сектора»1 Дмитрием Ярошем рассказала, зачем удерживают под стражей журналиста Кирилла Вышинского.
Обновлено вчера в 23:46
Космос
США начнут регулярную отправку астронавтов на МКС следующей весной
Обе корпорации запланировали первые старты своих кораблей - соответственно Crew Dragon и Starliner на ноябрь.
Обновлено вчера в 22:05
Футбол
Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН
Ранее сообщалось, что сборная Сенегала с минимальным счётом обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
Обновлено вчера в 17:07
Шоу-бизнес
Стеша Маликова выбрала для отдыха модный оливковый купальник
Большинство поклонников оценили купальник, который выбрала для фотосессии Стеша, а также саму красоту юной девушки.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 11:39
Футбол
Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»
На мой взгляд, со стороны Жиго было нарушение правил.
Обновлено вчера в 11:01
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия
В США 18 собак съели своего хозяина
В США мужчину съели 18 собак, которые жили у него на участке. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Обновлено вчера в 22:12
Авто
Руководитель проекта Nissan GT-R не знает, каким будет преемник суперкара
В рамках недавней конференции, господина Тамура спросили, является ли новая версия суперкара GT-R в еще более мощной версии Nismo 2020 модельного года последним исполнением для R35.
Обновлено в 01:14
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: придется все исправить
На этой неделе для Овнов начнется небольшой период для наращивания капитала и укрепления собственного благосостояния.
Обновлено 13 июля в 02:18