Политика
Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с РоссиейRT на русском 05:14
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.
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с чего всё началось
Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал дальнейший разрыв отношений с Россией основой политической платформы партии "Европейская солидарность" на предстоящих выборах в Верховную раду. В противовес этому он пообещал форсировать движение в евроатлантическом направлении.ТАСС05:12
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