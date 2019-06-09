Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с РоссиейRT на русском 05:14

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.

Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией

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