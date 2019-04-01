Политика
Порошенко назвал Зеленского марионеткой КоломойскогоLife.ru вчера в 13:54
Действующий президент Украины Пётр Порошенко, занявший, по данным экзитполов, второе место в первом туре выборов президента страны, назвал лидера гонки Владимира Зеленского "марионеткой Коломойского".
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Зеленский и Порошенко обменялись «любезностями», рассказав, кто чья марионетка
Московский Комсомолецвчера в 19:37
Зеленский ответил Порошенко, назвавшему его «марионеткой Коломойского»
Комсомольская правдавчера в 18:35
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Действующий президент Петр Порошенко лидирует на выборах главы государства в зарубежном избирательном округе, сообщает РИА Новости.
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
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Ученые из России обнаружили, что один из эффектов, используемых при создании лазеров и светодиодов, может работать в "чистых" полупроводниках, что раньше считалось невозможным.
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Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
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Toyota представила открытую версию минивэна HiAce
Австралийский офис Toyota представил на местном рынке ограниченную серию минивэнов HiAce с мягким съемным верхом.
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В Мытищах более 40 детей отравились в лагере
Восемь взрослых и 41 ребенок отравились в детском оздоровительном лагере "Клязьма" в городском округе Мытищи Московской области при проведении танцевального конкурса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:48
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Мелкадзе в последнем сезоне принимал участие в четырёх матчах за "Спартак" и 13 игр он провёл за "Спартак-2".
Обновлено в 04:14
Экономика
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Российская экономика стагнирует уже достаточно продолжительное время: экономисты говорят о стагнации продолжительностью десять лет.
Обновлено в 03:25
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 апреля, составляет 65,4176 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 07:29
Происшествия
К зданию администрации Рязани привезли тело умершей женщины
Обновлено вчера в 03:28
Политика
Пушков оценил шансы Порошенко на победу на выборах
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он не даст "ни единого шанса" шоумену Владимиру Зеленскому во втором туре.
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Эксперты МАК приступили к расследованию авиакатастрофы в Германии
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета прибыли на место крушения самолета, в котором погибла совладелица S7 Group Наталия Филева.
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В Москве разработали новый клей, который должен помочь в борьбе с ранами и ожогами.
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Экономика
«Роснефть» рассматривает возможность создания арктического кластера
«Роснефть» рассматривает возможность создания арктического кластера, заявил глава компании Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:37
Общество
В новый «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Рынска и Малахов
Обновлено в 06:04
Экономика
Доходы Порошенко в 2018 году выросли почти в 100 раз
Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2018 г. составили почти 1,56 млрд гривен (около 3,7 млрд руб.), следует из данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций Украины.
Обновлено в 02:36
Политика
ДНР: с Зеленским не получится никакого диалога
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Общее количество свободных денежных средств и денежных эквивалентов ПАО «Сургутнефтегаз» превысило 3 трлн рублей или 45 млрд долларов.
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Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
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