Политика

Порошенко назвал Зеленского марионеткой КоломойскогоLife.ru вчера в 13:54

Действующий президент Украины Пётр Порошенко, занявший, по данным экзитполов, второе место в первом туре выборов президента страны, назвал лидера гонки Владимира Зеленского "марионеткой Коломойского".
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Названный «марионеткой Коломойского» Зеленский объяснился

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Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов

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Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта

Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта Сама Ольга Бузова, к слову, опубликовала в своем микроблоге видео с концерта, однако на нем запечатлены лишь теплые объятия артистов.
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Глава МВД Ингушетии подал в отставку

Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
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Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
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Росконтроль назвал три марки самой плохой тушенки

В тушенке «Лужский консервный завод» мяса было только 26%. Самое большое количество – 55% - нашли в тушенке «Сохраним традиции».
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Дмитрий Тарасов проговорился о проблемах в браке с Анастасией Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов намекнул на проблемы в браке с Анастасией Костенко, свой третьей по счету жены.
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На голосованиях за рубежом Порошенко опережает Зеленского

Действующий президент Петр Порошенко лидирует на выборах главы государства в зарубежном избирательном округе, сообщает РИА Новости.
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Вышел трейлер пятого сезона сериала «Бойтесь ходячих мертвецов»

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Экономика

Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Политика

В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
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Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Футбол

Защитник «Боруссии» Хакими выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими пропустит оставшиеся матчи сезона в связи с травмой.
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Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Ученые из России обнаружили, что один из эффектов, используемых при создании лазеров и светодиодов, может работать в "чистых" полупроводниках, что раньше считалось невозможным.
Обновлено в 07:44
Экономика

Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»

«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Авто

Toyota представила открытую версию минивэна HiAce

Австралийский офис Toyota представил на местном рынке ограниченную серию минивэнов HiAce с мягким съемным верхом.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В Мытищах более 40 детей отравились в лагере

Восемь взрослых и 41 ребенок отравились в детском оздоровительном лагере "Клязьма" в городском округе Мытищи Московской области при проведении танцевального конкурса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:48
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«Спартак» не смог уговорить Мелкадзе

Мелкадзе в последнем сезоне принимал участие в четырёх матчах за "Спартак" и 13 игр он провёл за "Спартак-2".
Обновлено в 04:14
Экономика

От простого к худшему: что рынок труда говорит о российской экономике

Российская экономика стагнирует уже достаточно продолжительное время: экономисты говорят о стагнации продолжительностью десять лет.
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Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреля

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 апреля, составляет 65,4176 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 07:29
Происшествия

К зданию администрации Рязани привезли тело умершей женщины

Обновлено вчера в 03:28
Происшествия

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

Обновлено в 07:39
Политика

Пушков оценил шансы Порошенко на победу на выборах

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он не даст "ни единого шанса" шоумену Владимиру Зеленскому во втором туре.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

Эксперты МАК приступили к расследованию авиакатастрофы в Германии

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета прибыли на место крушения самолета, в котором погибла совладелица S7 Group Наталия Филева.
Обновлено в 06:44
Здоровье

В Москве разработан уникальный клей для ожогов и ран

В Москве разработали новый клей, который должен помочь в борьбе с ранами и ожогами.
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Экономика

«Роснефть» рассматривает возможность создания арктического кластера

«Роснефть» рассматривает возможность создания арктического кластера, заявил глава компании Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:37
Общество

В новый «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Рынска и Малахов

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Экономика

Доходы Порошенко в 2018 году выросли почти в 100 раз

Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2018 г. составили почти 1,56 млрд гривен (около 3,7 млрд руб.), следует из данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций Украины.
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Политика

ДНР: с Зеленским не получится никакого диалога

В Донецкой Народной Республике не видят возможности для проведения диалога с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах.
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Общее количество свободных денежных средств и денежных эквивалентов ПАО «Сургутнефтегаз» превысило 3 трлн рублей или 45 млрд долларов.
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Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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