Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборахРБК 19:26
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
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Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать… Моим оппонентом является Путин.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК 19:26
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