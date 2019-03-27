Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборахРБК вчера в 19:26

с чего всё началось

Когда у меня спрашивают, кто мой союзник, с кем я готов объединяться, мой союзник - украинский народ. Кто мой оппонент - единственный, и я не стесняюсь и открыто говорю, потому что другие боятся этого делать, мой оппонент - Путин.

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.

Армия и оружие «Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.

Авто Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus Компания Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus в связи с попыткой его регистрации на территории Европейского союза.

Армия и оружие В Индии началось серийное производство ракет «Брамос» Перевооружение индийских ВВС на новые ракеты, по оценке собеседника агентства, займет несколько лет.

Общество Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".

Кино Сергей Соловьев экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии Вечером во вторник, 26 марта, в одну из московских больниц в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован 74-летний режиссер Сергей Соловьев.

Общество Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.

Происшествия Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.

Происшествия На салатовой ветке московского метро произошел сбой Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Кино Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».

Здоровье Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарств в России Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарственных препаратов в России. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

Футбол Федерация футбола Люксембурга отправила в УЕФА запрос по делу Мораеса Федерация футбола Люксембурга отправила в УЕФА запрос с просьбой разъяснить правомерность участия Жуниора Мораеса в матчах сборной Украины.

Здоровье Врачи бегут из роддома в Башкортостане из-за низких зарплат По словам главы акушерского отделения Елены Рахматуллиной, из роддома уволилось 14 врачей, пять акушер-гинекологов и два неонатолога.

Здоровье Беглов отметил необходимость снижения уровня смертности в Петербурге Снижение уровня смертности является одной из главных задач в сфере здравоохранения Северной столицы на этот год.

Космос Израильский лунный зонд показал восход Солнца над Землей Команда миссии первого израильского посадочного лунного аппарата показала ряд снимков нашей планеты и анимацию восхода Солнца над Землей.

Политика Путин поздравил с праздником сотрудников Росгвардии Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.

Общество Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.

Технологии Власти разработали концепцию развития интернета вещей в России Министерство связи и коммуникаций хочет одобрить концепцию развития интернета вещей (IoT) в России.

Энергетика Тарифы на газ в России взлетят из-за новых счетчиков Внедрение интеллектуальной системы учета газа приведет к росту платежей для населения на 5-10%.

Транспорт Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.

Экономика Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).

Политика В Венесуэле сторонники Мадуро забросали камнями автомобиль Гуайдо Машину лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо забросали камнями и другими предметами.

Армия и оружие Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130 Россия заключила контракты на поставку около 100 самолётов Як-130, сообщил во время выставки на малайзийском острове Лангкави представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.

Происшествия ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму В Крыму проходят обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Футбол Сборная Мексики победила Парагвай, Коста-Рика выиграла у Ямайки Сборная Мексики в Калифорнии (США) провела товарищеский матч с командой Парагвая. Мексиканцы победили во встрече со счетом 4:2.