Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборахРИА Новости вчера в 17:39
Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
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Кто мой оппонент единственный, и я не стесняюсь и открыто говорю, потому что другие боятся это делать, мой оппонент — Путин. Все, что ослабляет Украину, усиливает Путина. Поэтому сегодня перед нами выбор — или мы за Украину, или мы за Россию.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРЕН ТВ 02:45
с чего всё началось
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.РБКвчера в 19:26
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Обновлено в 06:30
Общество
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Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла.
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Армия и оружие
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Неадекватный пассажир напал на пассажиров московского метро и полицейского, передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:16
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Экономика
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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