Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборахРИА Новости вчера в 17:39

с чего всё началось

Кто мой оппонент единственный, и я не стесняюсь и открыто говорю, потому что другие боятся это делать, мой оппонент — Путин. Все, что ослабляет Украину, усиливает Путина. Поэтому сегодня перед нами выбор — или мы за Украину, или мы за Россию.

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