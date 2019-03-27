Политика

Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборахРИА Новости вчера в 17:39

Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Читать в источнике
Петр Порошенко
Кто мой оппонент единственный, и я не стесняюсь и открыто говорю, потому что другие боятся это делать, мой оппонент — Путин. Все, что ослабляет Украину, усиливает Путина. Поэтому сегодня перед нами выбор — или мы за Украину, или мы за Россию.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРЕН ТВ 02:45
с чего всё началось
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил
, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
РБКвчера в 19:26

Подробнее о событии

Сенатор заявила о слабом интересе Порошенко к внутренним проблемам Украины

Известия07:12

Порошенко заявил, что считает президента РФ своим «оппонентом»

ТАССвчера в 18:22

Как Порошенко пытается использовать антироссийские настроения в преддверии выборов на Украине

RT на русском04:15

Порошенко уверен, что Путин является его оппонентом на выборах

Газета.Ru02:44

Порошенко назвал своего главного оппонента

URA.Ruвчера в 19:27

Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

РБКвчера в 19:26

«Слон и моська»: в Сети высмеяли Порошенко за слова о его главном оппоненте

РИА Новости04:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:38, Ашберн
Политика

Британское правительство отвергло петицию об отмене Brexit

Заявление кабинета министров стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую на момент публикации подписали более 5,8 миллиона человек.
Обновлено в 02:10
Происшествия

На западе Стокгольма прогремел сильный взрыв

На западе Стокгольма ночью прогремел сильный взрыв. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Следователи предъявили обвинение экс-министру Абызову

Следователи предъявили экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве.
Обновлено вчера в 15:15
Политика

В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Политика

Неизвестные забросали камнями и петардами машину Гуайдо в Венесуэле

Обновлено в 00:43
Общество

Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день

Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Политика

Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).
Обновлено в 05:53
Авто

Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссовер

Международная премьера Hyundai Venue, который оказался даже меньше компактного Kona, состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 06:22
Политика

В Крыму начали подсчитывать ущерб от пребывания в составе Украины

Напомним, во время совместного заседания Госсовета РК и Госдумы РФ в Симферополе председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил подсчитать экономические потери от пребывания Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева компенсации ущерба и заявить об этом на международном уровне.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Пскове прекратили дело о листовках «Яблока» с призывом портить бюллетени

Псковский городской суд прекратил уголовное дело о распространении листовок «Яблока» с призывом портить бюллетени на выборах губернатора региона в сентябре 2018 года.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве следователя Шишкиной

Мосгорсуд в среду отклонил жалобу на арест Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:30
Общество

Каждый пятый россиянин никогда не был в театре

Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла.
Обновлено в 06:58
Общество

Мемориал на месте гибели Гагарина достроят под Владимиром в 2020 году

Ранее сообщалось, что во Владимирской области появится мемориальный комплекс в виде взлетной полосы с установленным на ней истребителем, а также музейный комплекс на месте произошедшей 27 марта 1968 года авиакатастрофы, в которой погибли Гагарин и Серегин.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие

В России появится единая военно-строительная компания

«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено в 05:07
Происшествия

В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) и задержали 20 ее участников.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В московском метро на пассажиров напал психически больной

Неадекватный пассажир напал на пассажиров московского метро и полицейского, передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:16
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая

Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Экономика

Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостях

Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.
Обновлено в 03:29
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Обновлено вчера в 12:34
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Наука

В Жуковском проектируют экраноплан для движения по магистральным рекам

Разработка конструкции экраноплана на воздушной подушке для круглогодичного движения по магистральным рекам проводится в рамках НИР «Магистраль-интеграция».
Обновлено вчера в 03:54
Армия и оружие

В Пхеньяне обвинили США в подготовке к биохимической войне против КНДР

Власти КНДР осуждают США за "упорную подготовку к биохимической войне против Пхеньяна", говорится в сообщении, распространенном по каналам северокорейского Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Экс-жена Кержакова требует наказания для футболиста

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова заявила, что не понимает, почему Александр Кокорин и Павел Мамаев уже полгода находятся в заключении, тогда как её экс-супруг не понёс никакой ответственности.
Обновлено вчера в 16:37
Футбол

Италия забила шесть безответных мячей Лихтенштейну в отборе Евро-2020

Сборная Италии по футболу разгромила Лихтенштейн в матче второго тура квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 17:39
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская поведала о своем мужчине и личной жизни

Недавно одна из подписчиц прокомментировала пост артистки, написав, что она избегает мужчин.
Обновлено в 05:07
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное