Порошенко назвал главного оппонента на выборахRT на русском вчера в 18:46

с чего всё началось

Когда у меня спрашивают, кто мой союзник, с кем я готов объединяться, мой союзник - украинский народ. Кто мой оппонент - единственный, и я не стесняюсь и открыто говорю, потому что другие боятся этого делать, мой оппонент - Путин.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин является его главным оппонентом. По словам украинского лидера, «остальные боятся» об этом заявлять. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Финансы К концу недели есть риски коррекции рубля до 65 за доллар К концу недели при отсутствии позитива на глобальных рынках есть риски локальной коррекции в рубле и движения в сторону отметки в 65 руб/долл.

Армия и оружие «Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.

Кино В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.

Происшествия В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.

Общество Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.

Политика В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.

Происшествия В Крыму ФСБ проводит обыски у экстремистов Подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии проводят в Крыму обыски у сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Происшествия Школу в Москве эвакуировали из-за анонимного сообщения Около 300 человек эвакуированы из школы на юго-западе Москвы после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

Происшествия Поставщик компьютеров для МВД попал под следствие Создатель и владелец компаний, поставляющих МВД отечественные компьютеры, Всеволод Опанасенко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Общество Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.

Авто Peugeot привезет в Россию дизельный лифтбек Peugeot 508 Новое поколение Peugeot 508 приедет в Россию в кузове лифтбек с дизельным и бензиновым двигателями.

Политика Путин поздравил с праздником сотрудников Росгвардии Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.

Политика Бизнес-омбудсмен Титов изучает дело Абызова Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов сообщил, что изучает обстоятельства ареста экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова, обращений от него пока не получал.

Экономика Denizbank может быть продан в первых числах апреля Глава Denizbank Хакан Эйтс ожидает продажи кредитной организации арабскому Emirates NBD в первых числах апреля, сообщила газета Dunya, которую цитирует Bloomberg.

Финансы Абсолют Банк продаст часть ипотечного портфеля Альфа-банку За прошлый год Абсолют Банк продал ипотечных кредитов на сумму свыше 9 млрд руб. В частности, сделки совершались с Альфа-банком и банком "АК Барс", рассказала Ушкова, добавив, что сейчас портфелем банка интересуется еще 5 – 6 игроков.

Общество В родильном отделении одновременно забеременели 9 медсестёр Каждая из медсестёр держала в руках цветной листок с предполагаемым сроком родов.

Политика Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".

Финансы Набиуллина назвала слабое место экономики России Отсутствие долгосрочных инвестиций назвала слабым местом российской экономики глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина.