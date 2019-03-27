Политика
Порошенко назвал главного оппонента на выборахRT на русском вчера в 18:46
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин является его главным оппонентом. По словам украинского лидера, «остальные боятся» об этом заявлять. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
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Когда у меня спрашивают, кто мой союзник, с кем я готов объединяться, мой союзник - украинский народ. Кто мой оппонент - единственный, и я не стесняюсь и открыто говорю, потому что другие боятся этого делать, мой оппонент - Путин.
— Петр Порошенко, президент УкраиныТАСС вчера в 18:22
с чего всё началось
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.РБКвчера в 19:26
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