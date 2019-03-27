Порошенко назвал Путина главным оппонентомРИА Новости 17:39

Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать… Моим оппонентом является Путин.

Футбол Евсеев возглавит «Уфу» вместо Кириченко Сегодня, 26 марта, «СКА-Хабаровск» объявил, что Евсеев покидает пост тренера, так как получил приглашение в клуб РПЛ.

Политика Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».

Кино Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви» В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.

Политика Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.

Футбол Юношеская сборная России вышла на Евро-2019 Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) досрочно обеспечила себе выход в финальный раунд чемпионата Европы (U-17), который пройдет в Ирландии с 3 по 19 мая.

Армия и оружие Самолет-разведчик США провел полет у границ Крыма 18 февраля стратегический разведывательный самолет США RC-135V провел многочасовую разведку над морскими границами РФ в районе Крыма 11 февраля российские военные уничтожили иностранный беспилотник, следивший за учениями в Крыму.

Происшествия Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.

Политика Япония в учебниках для школ обозначила Курилы как свои В учебниках к японским отнесены не только южные части Курил, но и острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), из-за которых Япония спорит с Китаем и Южной Кореей.

Политика Врио главы Забайкалья отправил в отставку двух министров Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкалья Александр Осипов снял полномочия с двух министров.

Экономика Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".

Здоровье Минздрав утвердил порядок приостановки применения лекарств Министерство здравоохранения РФ утвердило порядок приостановления применения лекарств для медицинских целей.

Общество Судьба имущества серпуховского экс-главы Шестуна решится без него В Красногорском районном суде во вторник начался процесс по иску Генпрокуратуры, которая добивается изъятия в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.

Общество Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Общество Учительница из Барнаула лишилась работы из-за фотографии в купальнике Преподавательница русского языка и литературы из Барнаульской школы уволилась на фоне давления, которое на нее оказывали из-за публикации в соцсети фотографии в купальнике.

Политика В администрации Порошенко потеряли секретный документ Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад.

Экономика Аварийному жилью выписали субсидии В 2019 году наибольший объем средств получат Якутия (4,9 млрд руб.), Пермский край (1,7 млрд руб.) и Архангельская область (1,7 млрд руб.) — на них приходятся самые значительные объемы аварийного жилья, за год этим регионам предстоит расселить 13,5 тыс. кв. м, 6,8 тыс. кв. м и 5,4 тыс. кв. м соответственно.

Политика Захарова призвала американского журналиста извиниться перед россиянами Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на высказывания известного американского обозревателя, аналитика международных отношений Фарида Закарии, который не раз заявлял о существовании сговора Дональда Трампа с Москвой.

Армия и оружие Reuters узнал о переброшенных в Венесуэлу специалистах кибервойск России В числе переброшенных в Венесуэлу российских военных есть специалисты по ведению боевых действий в киберпространстве.

Политика Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.

Общество PDVSA ввела спецплан для поддержания системы здравоохранения Венесуэлы в условиях блэкаута Венесуэльская государственная нефтедобывающая компания PDVSA сообщила, что активировала план по распределению топлива для поддержания работы национальной системы здравоохранения в условиях продолжающегося блэкаута.

Энергетика Нефтяники договорились с кабмином продлить заморозку цен на бензин Соглашение правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо было подписано в ноябре 2018 года до 31 марта 2019-го.

Футбол Сборной Украины грозят два технических поражения Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.