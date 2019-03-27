Политика
Порошенко назвал Путина главным оппонентомРИА Новости 17:39
Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
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Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать… Моим оппонентом является Путин.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК 19:26
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Футбол
Евсеев возглавит «Уфу» вместо Кириченко
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Отец Бутиной рассказал, чем занимается его дочь в тюрьме
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Кино
Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»
В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
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Технологии
Electronic Arts уволит 350 сотрудников и закроет офис в России
Наши изменения коснутся 350 человек из девятитысячной компании.
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Хоккей
«Коламбус» обыграл «Айлендерс», Панарин забил гол
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Политика
Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок
Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.
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Футбол
Юношеская сборная России вышла на Евро-2019
Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) досрочно обеспечила себе выход в финальный раунд чемпионата Европы (U-17), который пройдет в Ирландии с 3 по 19 мая.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
Самолет-разведчик США провел полет у границ Крыма
18 февраля стратегический разведывательный самолет США RC-135V провел многочасовую разведку над морскими границами РФ в районе Крыма 11 февраля российские военные уничтожили иностранный беспилотник, следивший за учениями в Крыму.
Обновлено в 15:56
Происшествия
Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали
Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.
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Япония в учебниках для школ обозначила Курилы как свои
В учебниках к японским отнесены не только южные части Курил, но и острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), из-за которых Япония спорит с Китаем и Южной Кореей.
Обновлено в 09:04
Политика
Врио главы Забайкалья отправил в отставку двух министров
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкалья Александр Осипов снял полномочия с двух министров.
Обновлено вчера в 22:19
Экономика
Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения
В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".
Обновлено в 22:04
Здоровье
Минздрав утвердил порядок приостановки применения лекарств
Министерство здравоохранения РФ утвердило порядок приостановления применения лекарств для медицинских целей.
Обновлено в 09:20
Общество
Судьба имущества серпуховского экс-главы Шестуна решится без него
В Красногорском районном суде во вторник начался процесс по иску Генпрокуратуры, которая добивается изъятия в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.
Обновлено в 07:26
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено в 18:43
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Учительница из Барнаула лишилась работы из-за фотографии в купальнике
Преподавательница русского языка и литературы из Барнаульской школы уволилась на фоне давления, которое на нее оказывали из-за публикации в соцсети фотографии в купальнике.
Обновлено 24 марта в 23:32
Происшествия
В Якутии задержана группа рэкетиров, вымогавшая деньги у населения
Члены группы занимались сбором денег, например, контролировали продажу недвижимости одного из потерпевших.
Обновлено в 21:09
Политика
В администрации Порошенко потеряли секретный документ
Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад.
Обновлено в 06:23
Экономика
Аварийному жилью выписали субсидии
В 2019 году наибольший объем средств получат Якутия (4,9 млрд руб.), Пермский край (1,7 млрд руб.) и Архангельская область (1,7 млрд руб.) — на них приходятся самые значительные объемы аварийного жилья, за год этим регионам предстоит расселить 13,5 тыс. кв. м, 6,8 тыс. кв. м и 5,4 тыс. кв. м соответственно.
Обновлено вчера в 16:14
Политика
Захарова призвала американского журналиста извиниться перед россиянами
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на высказывания известного американского обозревателя, аналитика международных отношений Фарида Закарии, который не раз заявлял о существовании сговора Дональда Трампа с Москвой.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Reuters узнал о переброшенных в Венесуэлу специалистах кибервойск России
В числе переброшенных в Венесуэлу российских военных есть специалисты по ведению боевых действий в киберпространстве.
Обновлено в 18:29
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено в 19:47
Общество
PDVSA ввела спецплан для поддержания системы здравоохранения Венесуэлы в условиях блэкаута
Венесуэльская государственная нефтедобывающая компания PDVSA сообщила, что активировала план по распределению топлива для поддержания работы национальной системы здравоохранения в условиях продолжающегося блэкаута.
Обновлено в 21:48
Религия
РПЦ: в России к 2050 году не останется русских
Через тридцать лет в России не останется русских.
Обновлено в 06:55
Энергетика
Нефтяники договорились с кабмином продлить заморозку цен на бензин
Соглашение правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо было подписано в ноябре 2018 года до 31 марта 2019-го.
Обновлено в 13:03
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражения
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27