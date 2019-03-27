Порошенко назвал Путина главным оппонентомРИА Новости 17:39

Энергетика Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.

Политика Глава армии Алжира попросил отставки президента Ахмед Гаед, занимающий пост главы армии Алжира, попросил об отставке главы государства Абделя Азиза Бутефлики.

Общество Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.

Происшествия СК возбудил дело по факту пыток людей в тайных тюрьмах СБУ в Донбассе Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток мирного населения сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Транспорт Вынудили поменять автобусы, а теперь выгоняют? Транспортники, которые исправно выполнили требования бывшего мэра Слепцова, заявляют, что готовы и дальше идти на встречу пожеланиям властей, касающимся совершенствования транспортного обслуживания.

Авто Ford задумался об уходе из России В 2018 году Ford продал в России 53 234 автомобиля, прирост за год составил 5,7% при общем росте рынка в 12,8%. Доля Ford на российском рынке — 3%. Выручка ООО «Форд Соллерс Холдинг» по итогам 2017 года составила 67,1 млрд рублей, чистый убыток – сократился за год с 23,8 млрд до 13,6 млрд рублей.

Происшествия США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.

Теннис Андерсон вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами Представитель ЮАР Кевин Андерсон стал четвертьфиналистом теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.

Авто Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».

Кино «Мстители: Финал» будет самым длинным фильмом в истории Marvel Кинокомикс «Мстители: Финал» станет самым длинным фильмом вселенной Marvel: новая серия супергеройской саги будет длиться не менее трёх часов.

Футбол Павел Погребняк отделался легким испугом Ранее Погребняк в интервью "Комсомольской правде" назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступают темнокожие футболисты, а также заявил, что не понимает вызова в сборную натурализованного бразильца Ари.

Политика Захарова назвала основания для присутствия военных РФ в Венесуэле Присутствие российских военных в Венесуэле регулируется соглашением между Каракасом и Москвой о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в мае 2001 года.

Происшествия Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.

Политика В МИД прокомментировали сохранение целостности КЗХО Москва намерена и далее вскрывать неблаговидную игру США и их союзников в вопросе сохранения целостности Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), говорится в комментарии МИД РФ.

Авто Renault отзывает в РФ около 19 тысяч автомобилей На сайте Росстандарта появилась информация о начале отзывной кампании, которая затронет 19 218 автомобилей Renault Dokker и Duster.

Происшествия Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось побороть маньяка-интеллигента.

Политика В правительстве прокомментировали задержание Абызова Если будет доказано, что Абызов контролировал деятельность коммерческих структур во время работы в правительстве, «этот факт сам по себе означает нарушение закона», отметил Осипов.

Происшествия Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Космос Приложение Street View покажет клиентам панорамы с «Марса на Земле» Ученые в содействии с инженерами из компании Google создали новое приложение под названием Street View, где каждый желающий может прогуляться по месту, так похожему на Марс.

Политика Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.

Хоккей Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона» Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.

Политика В ООН оценили ущерб Евросоюза от антироссийских санкций «С точки зрения Европейского союза крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели российским», — приводит его слова РИА Новости.