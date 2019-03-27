Политика
Порошенко назвал Путина главным оппонентомРИА Новости 17:39
Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:26, Ашберн
Энергетика
Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Политика
Глава армии Алжира попросил отставки президента
Ахмед Гаед, занимающий пост главы армии Алжира, попросил об отставке главы государства Абделя Азиза Бутефлики.
Обновлено в 13:19
Общество
Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей
Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено в 18:25
Происшествия
СК возбудил дело по факту пыток людей в тайных тюрьмах СБУ в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток мирного населения сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 12:37
Транспорт
Вынудили поменять автобусы, а теперь выгоняют?
Транспортники, которые исправно выполнили требования бывшего мэра Слепцова, заявляют, что готовы и дальше идти на встречу пожеланиям властей, касающимся совершенствования транспортного обслуживания.
Обновлено в 07:18
Авто
Ford задумался об уходе из России
В 2018 году Ford продал в России 53 234 автомобиля, прирост за год составил 5,7% при общем росте рынка в 12,8%. Доля Ford на российском рынке — 3%. Выручка ООО «Форд Соллерс Холдинг» по итогам 2017 года составила 67,1 млрд рублей, чистый убыток – сократился за год с 23,8 млрд до 13,6 млрд рублей.
Обновлено в 05:06
Происшествия
США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании
Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем
В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:16
Теннис
Андерсон вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами
Представитель ЮАР Кевин Андерсон стал четвертьфиналистом теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
Обновлено в 18:58
Авто
Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus
Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Друг Джигарханяна рассказал о состоянии актера
Обновлено в 06:36
Политика
Японских школьников научат считать Курилы своей территорией
Обновлено в 07:43
Кино
«Мстители: Финал» будет самым длинным фильмом в истории Marvel
Кинокомикс «Мстители: Финал» станет самым длинным фильмом вселенной Marvel: новая серия супергеройской саги будет длиться не менее трёх часов.
Обновлено в 13:21
Футбол
Павел Погребняк отделался легким испугом
Ранее Погребняк в интервью "Комсомольской правде" назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступают темнокожие футболисты, а также заявил, что не понимает вызова в сборную натурализованного бразильца Ари.
Обновлено в 09:08
Политика
Захарова назвала основания для присутствия военных РФ в Венесуэле
Присутствие российских военных в Венесуэле регулируется соглашением между Каракасом и Москвой о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в мае 2001 года.
Обновлено в 17:11
Происшествия
Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки
На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Политика
В МИД прокомментировали сохранение целостности КЗХО
Москва намерена и далее вскрывать неблаговидную игру США и их союзников в вопросе сохранения целостности Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), говорится в комментарии МИД РФ.
Обновлено в 14:11
Авто
Renault отзывает в РФ около 19 тысяч автомобилей
На сайте Росстандарта появилась информация о начале отзывной кампании, которая затронет 19 218 автомобилей Renault Dokker и Duster.
Обновлено в 05:09
Кино
В Грузии умер актер Нодар Мгалоблишвили
Обновлено в 19:03
Происшествия
Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило
Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось побороть маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Политика
В правительстве прокомментировали задержание Абызова
Если будет доказано, что Абызов контролировал деятельность коммерческих структур во время работы в правительстве, «этот факт сам по себе означает нарушение закона», отметил Осипов.
Обновлено в 13:28
Авто
Немецкий пенсионер почти 50 лет ждет извинений от BMW
Обновлено в 13:33
Происшествия
Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска
Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:09
Космос
Приложение Street View покажет клиентам панорамы с «Марса на Земле»
Ученые в содействии с инженерами из компании Google создали новое приложение под названием Street View, где каждый желающий может прогуляться по месту, так похожему на Марс.
Обновлено в 09:13
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Хоккей
Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»
Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании
Обновлено в 15:43
Политика
В ООН оценили ущерб Евросоюза от антироссийских санкций
«С точки зрения Европейского союза крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели российским», — приводит его слова РИА Новости.
Обновлено в 13:38
Экономика
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов
Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05