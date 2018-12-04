Политика

Порошенко назвал Европу без Украины неполноценной
РИА Новости
09:26

Президент Украины Петр Порошенко заявил во вторник, что страна получит позитивный ответ по поводу вступления в ЕС, так как Европа не является полноценной без Украины.
РИА Новости09:26
Петр Порошенко
Не верьте никому, кто скажет, что вступление в ЕС и НАТО невозможно. Убеждён, что, как только мы будем отвечать критериям, которые необходимы для вступления в ЕС, этот вопрос будет поставлен в соответствии со статьей 49 Римского договора, и мы получим положительное решение.
— Петр Порошенко, президент УкраиныПолитическая Россия 12:46
с чего всё началось
Экономический союз так же, как и сама Украина, заинтересован в том, чтобы государство стало полноценным членом объединения, написал он в своём Twitter
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