Политика
Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на стадионе «Олимпийский»РБК 12:34
Действующий президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала вызвал своего соперника Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля. Об этом сообщает «112 Украина».
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Именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. 19 или 20 часов будет оптимальным сроком. Приглашаю и зрителей, как хотел господин Зеленский. Приглашаю все каналы, чтобы дебаты были проведены в месте и времени, как хотел Зеленский.
— Петр Порошенко, президент УкраиныSM News 12:55
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