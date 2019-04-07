Порошенко назначил дату дебатов с ЗеленскимРИА Новости 12:33

Именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. 19 или 20 часов будет оптимальным сроком. Приглашаю и зрителей, как хотел господин Зеленский. Приглашаю все каналы, чтобы дебаты были проведены в месте и времени, как хотел Зеленский.

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Происшествия На Ленинском проспекте улицу заволокло паром из-за прорыва трубы В ночь на 7 апреля на углу Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова произошла авария.

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