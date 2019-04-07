Порошенко назначил Зеленскому встречу на стадионе 14 апреляПолит.ру 12:50

Именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. 19 или 20 часов будет оптимальным сроком. Приглашаю и зрителей, как хотел господин Зеленский. Приглашаю все каналы, чтобы дебаты были проведены в месте и времени, как хотел Зеленский.

Президент Украины Петр Порошенко назначил дебаты со своим соперником в борьбе за пост главы государства — шоуменом Владимиром Зеленским — на следующее воскресенье, 14 апреля.

Финансы Эксперты назвали курс рубля на лето 2019 года Эксперт компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин в интервью «Российской газете» рассказал о курсе рубля на предстоящее лето.

Путешествия Улетные цены: названы самые выгодные направления для авиапутешествий Налетай, подешевело На фоне роста цен авиабилетов на внутрироссийских направлениях, в I квартале 2019 года оказалось выгоднее отправиться за границу.

Наука Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.

Космос Названа дата очередного запуска спутника ГЛОНАСС-М Очередной запуск навигационного спутника ГЛОНАСС-М планируется осуществить с космодрома Плесецк уже 13 мая.

Общество Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России «Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.

Политика Порошенко заявил об угрозе Украины «откатиться под имперскую Россию» Действующий президент Украины, кандидат на пост главы государства Петр Порошенко заявил, что стране нужен сильный лидер для продвижения «к свободной Европе», поскольку иначе есть угроза «откатиться под имперскую Россию».

Общество «Шелупонь» ответила архангельскому губернатору многотысячным антимусорным митингом В прошедшее воскресенье по Архангельской области прокатилась очередная волна антимусорного протеста.

Хоккей «Рейнджерс» хотят подписать контракты с Кравцовым и Шестёркиным Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон сообщил, что клуб постарается подписать контракты с голкипером Игорем Шестёркиным и нападающим Виталием Кравцовым.

Политика Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным «Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.

Экономика Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».

Армия и оружие Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.

Наука Ученые: На метеорите с Марса обнаружены признаки жизни Ученые из Венгрии выявили на обнаруженном в 1970-х марсианском метеорите органический материал в минерализованном виде.

Армия и оружие США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Здоровье Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются По данным опроса Росстата, россияне в большинстве случае оценивают свое здоровье как хорошее или удовлетворительное, особенно в молодом возрасте.

Недвижимость Системе проектного финансирования новостроек не хватает 1 трлн рублей Для перехода на проектное финансирование новостроек по системе эскроу-счетов строительной отрасли потребуется господдержка в триллион рублей до 2022 года, считают специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА».

Путешествия Белоруссия открыла для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС Белорусская зона отчуждения, установленная после аварии на Чернобыльской АЭС, теперь открыта для туристов.

Экономика Для автомобилистов могут появиться два новых налога Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.

Культура Старинные фотографии Русского Устья опубликованы на платформе Академии культуры Google Национальная библиотека Якутии на платформе Академии культуры Google впервые опубликовала фотографии 1912 года, поселка Русское Устье.

Происшествия В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери Тела 38-летнего мужчины и 11-летней девочки с признаками насильственной смерти нашли утром 7 апреля в одной из квартир.