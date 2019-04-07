Порошенко назначил Зеленскому дебатыГазета.Ru 12:18

Именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. 19 или 20 часов будет оптимальным сроком. Приглашаю и зрителей, как хотел господин Зеленский. Приглашаю все каналы, чтобы дебаты были проведены в месте и времени, как хотел Зеленский.

Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает "112 Украина". Порошенко заявил, что будет ждать Зеленского 14 апреля. Местом выбран стадион "Олимпийский" в Киеве.

Шоу-бизнес Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".

Политика Посольство России возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери Посольство России в Лондоне ответило на опубликованную изданием The Mirror статью о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.

Шоу-бизнес Актрису Аллу Демидову госпитализировали Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".

Шоу-бизнес «Вредный маленький гений»: Лобода трогательно поздравила Крапивину Светлана Лобода в своем микроблоге трогательно поздравила своего музыкального продюсера Нателлу Крапивину с днем рождения – сегодня она празднует 37-летие.

Футбол Роналду исполнил песню британской группы Джоржина отдала предпочтение колумбийскому исполнителю Wolfine ("Bella"), а старший сын напел песню Трэвиса Скотта "Sicko Mode".

Политика Больной раком сенатор Беннет намерен баллотироваться в президенты США Сенатор США от штата Колорадо Майкл Беннет заявил, что намерен баллотироваться в президенты, несмотря на диагностированный у него рак предстательной железы.

Армия и оружие Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".

Футбол Игроки «Зенита» Оздоев и Ракицкий придумали новый ритуал Матч завершился вничью 1:1. В составе "Зенита" снова отличился защитник Ярослав Ракицкий.

Религия Православные отмечают Благовещение Православные христиане отмечают сегодня один из главных и древнейших церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Происшествия Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.

Армия и оружие США объявили о выводе военных из Ливии 4 апреля Ливийская национальная армия начала наступление на Триполи Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) объявило о выводе военнослужащих из Ливии в связи с обострением ситуации в стране.

Гаджеты Apple хочет отказаться от iTunes Корпорация Apple планирует отказаться от сервиса iTunes.

Наука На Байкале стартует крупнейший эксперимент по исследованию нейтрино На Байкале стартует крупнейший эксперимент по исследованию нейтрино. На дно озера будет спущен нейтринный телескоп.

Политика МИД Венгрии вызвал посла Украины Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.

Экономика В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.

Происшествия Жители Самары засняли на видео падение метеорита В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.

Происшествия Ингушский активист провел пикет в Нальчике Активист Исмаил Нальгиев вышел сегодня на одиночный пикет у СИЗО и ИВС Нальчика в поддержку задержанных после протестов в Ингушетии.