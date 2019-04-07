Порошенко назначил время и место дебатов с ЗеленскимЭкономика сегодня вчера в 13:54

Именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. 19 или 20 часов будет оптимальным сроком. Приглашаю и зрителей, как хотел господин Зеленский. Приглашаю все каналы, чтобы дебаты были проведены в месте и времени, как хотел Зеленский.

Официальное приглашение явиться на дебаты перед вторым туром выборов озвучил своему сопернику Владимиру Зеленскому действующий президент Украины Петр Порошенко. Он отметил, что стадион «Олимпийский» в Киеве не лучшее место для проведения этой дискуссии, но соглашается на него.

Порошенко назначил время и место дебатов с Зеленским

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