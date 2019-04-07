Политика
Порошенко назначил Зеленскому дебатыГазета.Ru 12:18
Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает "112 Украина". Порошенко заявил, что будет ждать Зеленского 14 апреля. Местом выбран стадион "Олимпийский" в Киеве.
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Именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. 19 или 20 часов будет оптимальным сроком. Приглашаю и зрителей, как хотел господин Зеленский. Приглашаю все каналы, чтобы дебаты были проведены в месте и времени, как хотел Зеленский.
— Петр Порошенко, президент УкраиныSM News 12:55
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